CHALIN, Jean



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jean Chalin, policier à la retraite, survenu le 13 juillet 2023, à l'âge de 80 ans. Il était l'époux de madame Georgette Desjardins depuis plus de 50 ans.Outre son épouse, Il laisse dans le deuil sa soeur Lise (Gilles Beauséjour), sa soeur Francine (Jacques Péthel), ses neveux et nièces, son aide privée des 23 dernières années Guylaine Rondeau ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 11 août 2023, de 15h à 20h et le samedi 12 août 2023, de 9h à 11h à la:Une cérémonie commémorative sera célébrée à 11h, à la chapelle de la Résidence funéraire Curé-Poirier. Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à voir en direct ou en rediffusion la célébration en cliquant le bouton "Visionner la cérémonie" via l'avis de décès au www.cfgrandmontreal.com.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mira.La famille tient à remercier l'équipe du CLSC Samuel-de-Champlain et l'équipe de soins de l'hôpital Charles-Lemoyne.