LABERGE, Cécile



Le 23 juillet 2023 est décédée, en matinée, Mme Cécile Laberge à la maison, paisiblement accompagnée de son mari.Elle laisse dans le deuil son mari Jean-Paul Richard, ses soeurs Pierrette et Christiane, ses frères Denys (Sylvie) et Robert (Claudette), sa belle-soeur Sabrina Richard, ses neveux et sa nièce Richard (Marie-Josée) et Carole, enfants de Pierrette, Erick, enfant de Christiane, et Ricky, enfant de Sabrina.Une service funéraire aura lieu aux :LAURENT THÉRIAULT512, RUE DE L'ÉGLISE, VERDUNle samedi 5 août 2023 de 14h à 16h.En lieu de fleurs, un geste à l'Association Pulmonaire du Québec serait apprécié.