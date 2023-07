ROBIDOUX, Robert



De Saint-Isidore, le jeudi 20 juillet 2023, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Robert Robidoux, époux de madame Angelina Notaro.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Nicolas (Christina), ses frère Pierre (Francine Varin), Claude (Marlène Bélanger), ses beaux-frères, ses belles-soeurs, Giovanna (feu Orlando Napolitano), Maria (Sabato Tufano), Rolanda (Réjean Clermont), Italia (feu Normand Hébert), Roger (Nicole Boyer), Odilia (François Morency), Giuseppina (Jean-Guy Cailhier) et Joseph, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église Saint-Patrice-de-Sherrington, le samedi 23 septembre 2023 dès 13h et suivront les funérailles à 14h.La famille tient à remercier Dre Lemay ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Anna-Laberge pour leurs supports et leurs bons soins.