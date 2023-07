Comment l’autohypnose peut diminuer les effets du stress et améliorer votre sommeil, selon le spécialiste français Benjamin Lubszynski

Comment l’hypnose peut-elle améliorer la qualité du sommeil, réduire le stress, aider à soulager les douleurs, apaiser le système nerveux ? Le Français Benjamin Lubszynski, une vedette de YouTube qui compte plus d’un million de vues par mois sur sa chaîne, démystifie l’hypnose et parle de ses applications concrètes dans un nouveau guide pratique ludique et intéressant, Maîtrise les super-pouvoirs de l’hypnose.

Benjamin Lubszynski affirme que « contrôler son inconscient, c’est le plus grand des super-pouvoirs »... et c’est justement ce que l’hypnose aide à faire. Dans son livre, le spécialiste de l’hypnose explique concrètement de quoi il en retourne et comment s’y prendre. Il offre dix programmes complets pour travailler sur le stress, l’insomnie, la cigarette, le poids, les phobies, les angoisses, la douleur, la concentration et la fatigue. On peut écouter ses séances d’hypnose sur YouTube ou télécharger celles qui accompagnent son livre.

Benjamin Lubszynski observe que le niveau de stress est très élevé au sein de la population au sortir de la pandémie et explique qu’il faut agir.

« Comme tout est plus ou moins lié au stress, ça veut dire que tous les problèmes courants ont augmenté : plus de gens qui ont des crises d’angoisse, plus de phobies, plus de dépression. Il y a un gros problème de santé mentale et c’était prévisible, d’ailleurs », commente-t-il en entrevue.

Maîtrise les super-pouvoirs de l’hypnose

Benjamin Lubszynski

Éditions Albin Michel

195 pages

Dans son livre, Benjamin Lubszynski explique comment désensibiliser les stresseurs.

« Quand tu y penses, 80 % des problèmes de thérapie tournent autour du stress. Donc les crises d’angoisse, ce qui touche habituellement 15 % de la population, sont des pics de stress. »

« Les tocs, ce sont des rituels qu’on fait pour lutter contre un stress intérieur. Les dépressions, c’est un stress qui a trop duré. Le burnout, c’est un problème d’épuisement professionnel, c’est une réaction à un stress intense qui crée une sorte d’épuisement et d’anesthésie, un peu comme dans la dépression. »

Travailler sur le stress

Quoi faire ? « Pour moi, la première chose qu’on devrait faire en thérapie, c’est travailler sur le stress. La relaxation, comme l’hypnose par exemple, a deux effets : elle renforce le frein au stress, le système parasympathique, donc ce qui s’est déréglé très souvent et collectivement pendant le confinement. Et puis, quand on affronte des stress, petits ou grands, dont on a conscience ou pas, ça permet de s’y habituer. » « Quand tu fais une séance d’hypnose, après, tu es très détendu pour au moins une demi-journée. Tu vas te sentir littéralement plus calme à l’intérieur et tu vas avoir l’impression que les stresseurs te traversent. Et de fait, tu auras cet effet de désensibilisation. »

« Ce que j’adore dans cette approche, c’est que c’est “bête et méchant” : il suffit d’en faire beaucoup pour que ça aille vite ! Et il suffit de les placer plutôt en début de journée ou en milieu de journée pour être sûr d’arriver avant les moments où on va être stressé, pour qu’il y ait vraiment cette désensibilisation. » Et il fait remarquer que l’hypnose est une stratégie très facile à mettre en place.

L’autohypnose

Pour se recentrer facilement en présence d’un stresseur, Benjamin Lubszynski recommande de pratiquer l’autohypnose régulièrement.

« Dès que tu pratiques l’hypnose, il y a un moment où tu arrives à le faire tout seul. Tu te remémores par exemple les mots que tu écoutes sur une des hypnoses de mon livre ou de ma chaîne. Et tu pars ! En faisant pas mal d’hypnose, au bout d’un moment, on apprend l’autohypnose. Et ça se fait quasiment d’un claquement de doigts. »

« C’est comme si tu lâchais prise sur le moment et les choses vont finir par de plus en plus te traverser. C’est toujours une question de quantité. Si tu le fais une fois de temps en temps, tu vas avoir un résultat qui n’est pas très intéressant. »

EXTRAIT

« Lors d’une séance d’hypnose :

- On se sent de plus en plus guidé par la voix de l’accompagnant. On a l’impression que celle-ci prend de plus en plus de place. Parfois à un point tel qu’il semble qu’elle parle en nous et que ce qu’elle dit prend forme et vie.

- Progressivement, on s’abstrait de l’extérieur, on oublie ses pensées conscientes et on se recentre de plus en plus sur ses sensations, ses émotions, son monde intérieur, puis l’expérience que suggère en nous l’hypnothérapeute.

- L’histoire qu’on vit infuse et crée des changements inconscients.

- À la fin d’une séance, on est généralement très calme. La transe relaxe considérablement. Si on souffrait, on a moins mal. Et, bien souvent, le temps a semblé passer plus vite ou au contraire plus lentement. Parfois, on en a totalement perdu la notion. »