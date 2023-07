Compostelle et le chemin Mozarabe: comment on a survécu à notre longue randonnée sous le soleil brûlant du sud de l’Espagne

Ce printemps, pendant quatre semaines, ma compagne et moi avons marché sous un soleil caniculaire sur le chemin Mozarabe dans le sud de l’Espagne.

En passant par les grandes villes de Grenade, Cordoue, Mérida et Séville, nous avons franchi une distance de 450 kilomètres – à notre rythme, sans trop se presser, en évitant les chaleurs torrides de l’après-midi.

Un pas à la fois, nous avons découvert une région étonnante avec un riche héritage historique romain, musulman et catholique ainsi qu’une économie dominée par la culture des oliviers aux prises avec des problèmes criants liés à la crise climatique.

Premiers pas

Une des variantes des chemins de Compostelle, le chemin Mozarabe prend sa source dans la ville d’Alméria, sur le bord de la Méditerranée, pour ensuite traverser les régions de l’Andalousie et de l’Estrémadure jusqu’à la ville de Mérida. De là, les randonneurs ambitieux peuvent emprunter la Via de La Plata, chemin plus fréquenté, qui monte vers le nord de l’Espagne jusqu’à Santiago de Compostelle, but ultime de milliers de pèlerins chaque année.

Nous avions des objectifs plus modestes. Nos premiers pas, nous les avons effectués dans la ville de Grenade, site de l’Alhambra, joyau de la culture musulmane andalouse.

Nous avons quitté la ville tôt le matin. Équipés de nos sacs à dos minimalistes, mais un peu lourds, nous avons avalé un déjeuner rapide et quitté notre auberge alors que le soleil se levait à peine. En consultant les cartes et repérant les flèches jaunes caractéristiques des chemins de Compostelle, nous avons pris la route.

Dans toutes les villes qui ont jalonné notre parcours, nous avons répété cette routine matinale sans exception. À Moclin, Alcala la Real, Baena, Cordoue, Cerro Muriano ou Mérida, l’aube annonçait le début de notre randonnée.

Pour nous qui marchions une moyenne de 25 kilomètres par jour, partir tôt, c’était presque une question de survie.

En avril et en mai, le sud de l’Espagne a connu une forte canicule (un record historique, rapportaient les médias) avec de violents écarts de température: en matinée, le thermomètre pouvait tomber sous les 10 degrés Celsius pour grimper à près de 40 degrés Celsius dans l’après-midi.

En plus de la canicule, l’eau manquait. Une sécheresse intense a frappé l’Espagne et menacé les oliviers et les récoltes maraîchères de la région. Pendant un mois, nous avons connu une seule averse qui a duré une quinzaine de minutes. Plus d’une fois, nous avons traversé des rivières dont le lit était asséché – sans une seule goutte d’eau.

Sous ces conditions extrêmes, nous, deux Québécois qui sortaient à peine de l’hiver, avons vite compris qu’il valait mieux se tenir à l’ombre après l’heure du midi et éviter à tout prix le soleil andalou.

Marcher entre cinq et six heures par jour demeure à la portée de tout bon marcheur. C’est une activité qui comporte toutefois ces exigences: une bonne préparation physique, un équipement léger, de bonnes chaussures et quelques litres d’eau.

C’est particulièrement vrai sur le chemin Mozarabe.

Photo Danny Vear

De Grenade jusqu’à Cordoue, nous avons marché entre des oliveraies à perte de vue. D’une ville à l’autre, notre trajet traversait des rangées d’oliviers enracinés dans un sol rocailleux et poussiéreux sans possibilité de ravitaillement. Dans cette vieille région agricole, tous les services (restos, hébergement, épiceries) sont regroupés dans les centres urbains et les villages. Pas de restos ou de points d’eau entre deux étapes!

Les plaisirs des villes

C’est pourquoi chaque ville était une fête. Chaque fois, après des kilomètres de marche sous le soleil, elle offrait la promesse d’un repos, d’un bon repas et de petits plaisirs.

À Alcala la Real, troisième étape de notre randonnée, nous avons déjeuné au café La Churreria, dans le quartier historique, et commandé ce que tous les locaux y mangeaient: churros y chocolate accompagnés d’un café.

À Alcaudete, l’étape suivante, nous avons passé la nuit à l’Hospederia, bâtiment historique magnifique et très abordable, à deux pas du Castillo de Alcaudete et de la massive église Santa Maria, construits au point le plus élevé de la ville.

À Castro del Rio, petite ville tranquille, nous avons rencontré deux Allemands, deux Espagnols et deux Italiens dans une jolie auberge pour pèlerins. Discussions animées et café solo à une terrasse dans le dédale des rues étroites du quartier historique ont suivi.

À Espejo, village bâti à flanc de montagne, nous avons déjeuné au seul resto ouvert de la grande place avec un classique andalou: tostadas avec tomates et huile d’olive. Du même coup, nous avons réalisé que chaque ville possédait sa propre huile d’olive tirée de la production agricole locale.

Photo Elke Luettgen

À Cordoue, neuvième étape du parcours, nous avons exploré le vieux quartier juif, la vieille Mosquée – la Mezquita – enlaidie par la gigantesque cathédrale qui lui a été greffée après la reconquête espagnole et discuté trop longuement avec un aubergiste francophile qui nous a conseillé de sortir de la vieille ville pour trouver un resto décent. Et il avait bien raison: une rôtisserie servait un poulet fabuleux qu’on n’a toujours pas oublié.

Entre Cordoue et Mérida

Entre les grandes villes de Cordoue et de Mérida, le paysage s’est transformé. Fini la monoculture des oliviers. Nous avions maintenant droit à une agriculture variée: vignobles, champs de céréales, culture de légumes et élevage de vaches, de moutons et de chèvres.

Photo Elke Luettgen

Nos randonnées quotidiennes sont devenues plus agréables. En sortant de Cordoue, nous avons franchi les montagnes de la Sierra Morena sans trop de difficultés. Le soleil frappait toujours fort. À Villaharta, des gendarmes nous ont recommandé de rester à l’ombre et de nous méfier du soleil. Nous sommes restés prudents. Nous avons découvert des villes et des villages dont nous ne soupçonnions pas l’existence: Alcaracejos, Hinojosa del Duque, Monterrubio, toutes cachaient une vie quotidienne riche que nous effleurions à peine au fil de nos pas.

À Castuera, nous avons dû renoncer à trouver une chambre parce que tous les hôtels étaient complets. On célébrait un mariage: les deux familles et leurs invités avaient conquis la ville.

À La Haba, nous avons mangé à la terrasse d’un café sur la grande place du village. On y trouvait une fontaine et des jeux d’eau; des enfants y jouaient pendant que les cigognes dont les nids étaient installés aux tours de l’église semblaient les observer.

Photo Elke Luettgen

À Medellin, nous sommes restés perplexes devant l’immense statue de bronze érigée en l’honneur du plus célèbre fils de la ville, Hernan Cortez, conquérant de l’Empire aztèque et du Mexique. La statue montre le conquistador qui écrase du pied la tête de ses victimes. Le monument, construit à une époque où on célébrait encore les exploits du colonialisme espagnol, suscite parfois la controverse.

Après une vingtaine de jours de marche, nous sommes arrivés à Mérida, capitale de la province de l’Estrémadure, dernière étape du chemin Mozarabe.

En accumulant les kilomètres, nos corps se sont adaptés à la marche. Nous avons apprivoisé les douleurs des premiers jours. Nos pieds ont guéri les premières ampoules. Nos volontés se sont moulées à nos pas. Les randonneurs expérimentés le répètent souvent: le mouvement est un exercice pour le corps et l’esprit. La marche engage tous nos sens. D’où ses bienfaits.

Pour nous, la fin du chemin Mozarabe ne signifiait pas encore la fin de notre voyage.

Retour vers le sud

De Mérida, nous avons poursuivi notre route sur la Via de la Plata dans la direction opposée. Plutôt que de monter vers le nord, vers Santiago, nous sommes descendus vers le sud, vers Séville.

Photo Elke Luettgen

Marcher le chemin en sens inverse, c’est moins évident. Nous avons perdu de vue nos repères à quelques reprises. Nous avons marché quelques kilomètres de trop. Nous avons tâtonné, mais toujours nous avons retrouvé la route. Encore une fois, nous avons découvert des villes que nous aimerions revoir: Villafranca de los Barros, Zafra, Monasterio et Séville, la grandiose.

Hemis via AFP

Puis, nous sommes arrivés au bout de notre voyage. Une randonnée d’un mois, c’est une pause salutaire dans nos vies agitées. Nous nous sentions bien.

De Séville, nous avons pris l’autobus pour Malaga. Notre vol de retour nous y attendait.

Notes de voyage

À partir de l’an 711, les musulmans se sont installés dans le sud de l’Espagne et ont créé les califats de Séville, Cordoue et Grenade. Puis, les Rois catholiques ont repris ces régions une à une. En 1492, Grenade tombait et, malgré les bouleversements qui ont suivi, les vestiges de l’architecture et de l’art musulmans sont encore visibles dans le quotidien de la ville et partout en Andalousie. C’est un des émerveillements du chemin Mozarabe.

Mozarabes était le nom donné aux chrétiens qui vivaient alors dans la grande région d’El Andaluz.

À la fois forteresse, palais et résidence d’été, l’Alhambra domine Grenade avec sa silhouette d’argile rouge. C’est un lieu unique, symbole du savoir-vivre de la civilisation musulmane de l’époque, décoré de splendides jardins fleuris et de jeux d’eau sophistiqués qui prenaient leur source dans les hauteurs des montagnes de la Sierra Nevada. Avec ces trois millions de visiteurs par an, l’Alhambra est le lieu touristique le plus visité d’Espagne.

Photo d'Archives

L’Espagne assure 45% de la production mondiale d’olives. L’Andalousie et la province de Jaen fournissent 75% des olives espagnoles.

Pendant notre séjour, l’Espagne a connu une période de sécheresse. Le manque d’eau nuisait à la production agricole. Souvent, nous avons constaté que les agriculteurs pompaient – illégalement – de l’eau des rivières pour arroser les oliveraies ou les productions maraîchères. Il ne fallait pas s’étonner de croiser des rivières à sec.

Avant notre arrivée à Baena, capitale espagnole de l’olive, nous avons longé la réserve protégée de la lagune de Salobral, lieu de nidification pour les oiseaux migrateurs qui y trouvent une surface marécageuse inondée. En temps normal, on peut notamment y voir des flamants roses. Pas cette année. La lagune était asséchée. L’écosystème malmené attirait de rares oiseaux. Mais pas de flamants roses.

L’Union européenne a averti l’Espagne qu’elle ne protégeait pas suffisamment les réserves pour les oiseaux migrateurs. Les villes qui ne parviennent pas à préserver les écosystèmes naturels reçoivent des amendes des autorités européennes. Les administrations des villes veulent protéger leur agriculture locale et ses producteurs qui manquent d’eau et la puisent souvent à même les écosystèmes protégés. C’est un problème qui semble insoluble, surtout que, selon les prévisions météorologiques, l’Espagne connaîtra des chaleurs encore plus intenses dans les prochaines années.

Ancien camp de vacances des soldats romains aux beaux jours de l’Empire (il y a 2000 ans), Mérida est un musée d’architecture à ciel ouvert. Chaque été, un festival de théâtre classique se tient dans l’enceinte du vieil amphithéâtre romain.

AFP

«Séville, c’est la plus belle ville d’Europe», m’a assuré mon voisin français à l’hôtel Nomad. Peut-être bien. Les quartiers sont vivants. Les habitants de la ville fréquentent les bars et les cafés de leurs quartiers. Les touristes affluent autour des grandes attractions de la ville: la cathédrale de Grenade, l’Alcazar, la Giralda, le vieux quartier de Triana sont toujours bondés, semble-t-il. On ne peut s’empêcher de se rappeler que l’or pillé en Amérique par les conquistadors était déchargé ici le long des quais du fleuve Guadalquivir et rangé dans la majestueuse Tour de l’Or, qu’on peut aujourd’hui visiter pour une modeste somme de trois euros.