Connaissances générales de base et approches

Quand les poissons sont actifs, on a l’impression qu’ils s’élancent sur n’importe quoi. À l’opposé, quand ils sont amorphes, on a vraiment intérêt à ne pas tourner les coins ronds.

Pour certains, la pêche est une activité de détente en plein air, et la capture de truites, de dorés ou d’autres spécimens est plutôt secondaire. Ils apprécient évidemment le combat et la valeur gastronomique, mais l’essentiel est de passer du bon temps.

Pour d’autres, c’est tout à fait le contraire. Ces derniers ne saisissent même pas l’opportunité d’admirer la nature tellement ils veulent déjouer les prédateurs. À force de lancer, ils ont mal au bras, au cou et au dos. Ce n’est pas grave, car ils ont une mission quasi divine, soit de berner les divers assaillants qui nagent dans les environs.

Le seul lien

Peu importe le genre de pêcheur que vous êtes, vous auriez avantage à opter pour des approches plus subtiles et tout en finesse.

Souvenez-vous que plus le fil que vous utilisez est de gros diamètre, plus vous restreignez l’action de vos offrandes et moins profondément elles pourront nager.

Quand vous dépassez la taille de fil indiqué sur une boîte de poisson-nageur, par exemple, retenez que pour chaque 2 lb/test de plus, vous amputez la plongée d’un pied. Le phénomène inverse se produit également à votre avantage.

Certains ont peur que leur corde se brise durant les affrontements.

Rappelez-vous qu’en plus de la résistance de votre fil, la canne s’arquera pour absorber les contrecoups et le frein du moulinet libérera votre monofilament, votre copolymère ou votre tresse durant les combats.

Dans des conditions normales, un fil de 4, 6 ou au maximum de 8 lb/test conviendra bien pour la truite. Pour le doré et l’achigan, un fil de 8 ou 10 lb/test sera amplement résistant. On pourra se servir de 12 lb/test pour le brochet et la grise.

Oui, je vous le concède, il y a des endroits où cohabitent de gros monstres réputés pour facilement briser le fil des pêcheurs !

Maximisez

Prenez l’habitude de nouer un bas de ligne de 30 à 75 cm en fluorocarbone invisible au bout de votre fil avec un nouage comme l’uni à uni. Il vous sera alors beaucoup plus facile de présenter votre montage aux batailleurs sans qu’ils découvrent votre subterfuge.

Même dans les eaux teintées et peu limpides du fleuve Saint-Laurent, l’utilisation du fluorocarbone fait une différence.

À une certaine époque, j’étais peu convaincu, et mon copain Serge Fluet m’en a fait la démonstration à de multiples reprises.

Imaginez maintenant l’effet dans les eaux cristallines d’un beau lac.

Il faut comprendre que l’indice réfractaire de l’eau est de 1,33 tout comme celui du fluorocarbone.

En revanche, sachez que celui du Nylon est de 1,50 et celui de la tresse est encore plus élevé. Ils détonnent donc abondamment dans le décor.

Si vous pêchez avec une cuillère tournante ou ondulante, servez-vous d’un petit émerillon discret. Pour le brochet ou le maskinongé, optez pour un avançon métallique.

Pour toutes les autres pêches, on se sert d’un nœud fermé, sauf avec les poissons-nageurs pour qui on a intérêt à en nouer un ouvert.

Des détails

Lorsque vous discutez avec un conseiller en magasin ou avec un autre adepte d’une technique en particulier, tentez d’en apprendre plus sur les bonnes approches, sur le fil à utiliser, le type d’hameçon, l’action de la canne, les couleurs les plus productives, les motions à favoriser, etc.

Plus vous en saurez, plus vous aurez de chance de berner les espèces ciblées.

Bonne pêche.