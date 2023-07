FLEURANT, Pierre



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès survenu subitement de Pierre Fleurant le 19 juillet.Pierre, fils de feu Madeleine Vaillancourt et de feu Henri Fleurant, laisse dans le deuil son frère Luc (Marthe St-Pierre), sa soeur Aline, son frère Yvan, son neveu Étienne (Claudia Hernandez), sa nièce Chloé, ses deux petites-nièces Zoé et Daphné, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 4 août à compter dès 13 heures au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE, J7E 1C5450 473-5934Un hommage aura lieu ce même jour à 16 heures.Pour ceux et celles qui désireraient honorer sa mémoire, nous les invitons à faire un don à la Fondation Cité de la Santé.