Un témoignage touchant: la douleur de voir vieillir sa mère

Un fils fait le décompte des jours, depuis que sa mère, souffrant d’une grave dépression, est amenée à quitter la maison où elle a vécu durant cinquante ans. Après quelques déménagements, elle se retrouve dans une résidence pour personne âgée. Dorénavant, toute sa vie sera condensée dans à peine quinze mètres carrés. Le fils en est plus affecté que sa mère. « Qui peut se targuer d’être fier d’avoir proposé à sa mère d’aller finir ses vieux jours dans un établissement public, loin de son foyer ? », demande-t-il. Car il est persuadé que sa mère aurait préféré vivre jusqu’à son dernier souffle chez elle, dans sa maison, parmi les siens.

Cette mère, se rappelle-t-il, c’est cette personne qui lui a montré à lacer ses chaussures au moment de faire son entrée à l’école, qui lui a enseigné l’écriture en lettres attachées, qui lui a pris la main pour le mener sur le chemin de l’école, qui a préparé jour après jour ses repas en puisant dans son livre des meilleures recettes ordinaires.

Plus tard, elle a tendu l’oreille pour l’écouter lorsqu’il avait besoin de se confier.

À chaque fête, elle ouvrait grand ses portes pour offrir à ses enfants le fruit de son travail devant le four au milieu de discussions de toutes sortes et d’accolades.

Plus d’une fois, elle s’est transformée en ange gardien, nettoyant des plaies vives, changeant les couches de personnes incontinentes, soignant corps et âmes, accompagnant jusqu’au cimetière les membres de sa famille, frères, sœurs, nièces, beaux-frères et belles-sœurs.

« Ma mère a aidé tant de gens. Ma mère a tant donné », constate-t-il.

Ne comptant ni ses heures ni ses sous, elle est ce qu’on appelle « une sainte », dans le langage populaire.

« Elle est une magicienne. En un battement de cils, elle a su revêtir un nombre impressionnant d’habits : ceux d’une épouse, d’une mère, d’une cuisinière, d’une enseignante, d’une infirmière, d’une couturière, d’une conseillère, d’une bénévole, d’une veilleuse et d’une chauffeuse de taxi. »

Mais cette polyvalence, ce dévouement n’a pas été sans conséquence, on s’en doute. Cette vie intense l’a usée, jusqu’à ce qu’elle soit obligée de prendre des pauses. Jusqu’à ce que les médecins concluent à une dépression profonde, « le mal du siècle ».

Heureusement, il y a encore des moments de lumière, où ses anges gardiens l’entourent et la dorlotent.

Se rappeler son enfance

Cette femme battante n’a eu qu’un seul amour, le père de ses cinq enfants, qu’elle rêve d’aller rejoindre tout là-haut, à coup de chapelet. « Depuis son départ, elle n’a posé la tête sur aucun autre oreiller. » Autour d’elle, dans ce foyer où elle s’est fait un nouveau chez-soi, elle continue de répandre la bonté. Pas question pour elle de demeurer emmurée dans ses souvenirs. Infatigable, elle met la main à la pâte.

Le fils se réjouit que pendant la pandémie, aucun pensionnaire de la maison d’hébergement où se trouve sa mère ne soit décédé de la maladie, contrairement à ce qui s’est passé dans de nombreux CHSLD, où ils ont été laissés à leur triste sort, voire abandonnés jusqu’à en mourir.

Triste fin pour ces gens qui ont trimé dur, se dit-il. « Ils sont d’une époque où il fallait puiser l’eau au puits et veiller le soir à la lampe à huile. » Sans accès à Google ou à Wikipédia pour les renseigner sur les mystères de la vie et les rassurer. L’église servait alors de point de repère et la prière, de bouée de sauvetage.

C’est l’occasion, pour l’auteur, de se rappeler sa propre enfance. Et surtout un moment clé : le jour où ses grands-parents sont venus vivre dans la maison familiale. « Le jour où mes grands-parents ont franchi le pas de la porte pour entrer dans la maison, j’ai été littéralement propulsé à l’extérieur de moi. » On assiste à des moments d’une rare tendresse entre l’enfant, à l’aube de l’adolescence, et ses grands-parents, qui vont bientôt partir pour un autre monde. « Jusqu’à mon dernier souffle, je ferai vivre leur mémoire », promet-il.

Mission accomplie.

Faut-il encore protéger la fiction ?/Combats pour la liberté d’écrire et de lire au Québec

Photo fournie par les Éditions XYZ

On la croyait disparue, la censure – « autodafés, expressions ou mots interdits, œuvres inscrites dans un Index désormais laïcisé » –, avec la disparition du fameux Imprimatur clérical. Non, elle est revenue en force, de façon militante, depuis une dizaine d’années, donnant lieu à ce que l’auteur appelle une « morale des particularismes », où des « communautés liées par un genre, une orientation sexuelle, une origine ethnique ou une condition sociopolitique » défendent avec acharnement leurs positions. Les cas abondent, de la cigarette dans la pièce Embrasse, de Michel-Marc Bouchard, à la bande dessinée Tintin, en passant par La Belle au bois dormant, La Case de l’oncle Tom, Gatsby le Magnifique, Agatha Christie, Pierre Vallières, Robert Lepage, Denise Boucher, etc. Sans parler des cas d’autocensure difficiles à déceler. Ce livre se veut un antidote en pointant du doigt ces nouvelles formes de censure.

D’Arthur Buies à Gabrielle Roy/Une histoire littéraire du reportage au Québec (1870-1945)

Photo fournie par les Presses de l’Université de Montréal

Avant d’être l’écrivaine qu’on connaît, Gabrielle Roy fut journaliste reporter. Arthur Buies fut un grand voyageur qui livra par tranches, dans des journaux, ses récits de voyages. À cette époque, « le journal tapisse l’espace culturel, mais aussi la vie réelle, remarque Charlotte Biron. Davantage que dans les livres, l’histoire littéraire la plus vivante et la plus riche se dessine ainsi au cœur de cette presse écrite dont le développement est phénoménal. » Ce livre explore l’histoire du reportage littéraire au Québec : une littérature qui s’étend des « deux mille deux cents lieues en chemin de fer » d’Arthur Buies jusqu’aux « Peuples du Canada » de Gabrielle Roy, en passant par l’enquête sur les Franco-Américains de Jules Fournier et l’incursion chez les draveurs d’Éva Senécal.

Passionnant.