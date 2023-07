Gamay, pinot noir et chardonnay: des airs de famille

Gamay, pinot noir et chardonnay sont tous originaires de la Bourgogne, en son sens large. Et s’ils constituent encore aujourd’hui les pilliers des appellations du Beaujolais et de la Bourgogne, ces trois cépages chouchous des amateurs de vin ont essaimé plusieurs autres régions de France et du reste du monde. En voici cinq à savourer pendant vos vacances.

Domaine Henri et Gilles Buisson, Bourgogne 2020, France

48,00 $ - Code SAQ 15016902 – 13,5 % – Biologique

Franck et Frédérick Buisson se sont imposés comme la référence à Saint-Romain. Le vignoble familial est conduit en agriculture biologique depuis les années 1970 et le domaine embouteille depuis la fin des années 1940, ce qui est plutôt remarquable pour l’appellation. Comme tous les blancs du domaine, ce bourgogne générique étonne par son profil ciselé et frais, même dans un millésime plus chaud comme l’était 2020. Un peu réduit, timide à l’ouverture même, mais bien plus profond qu’il n’y paraît au premier contact. Des vinifications habiles, avec une certaine prise de risque, donnent un blanc solide et structuré, doté d’une bonne longueur. Vue la façon dont il a résisté à l’oxydation, même après cinq jours sans protection, je ne serais pas surprise qu’il soit encore meilleur dans 2-3 ans. Pas donné, mais c’est vraiment hors-norme pour un simple bourgogne générique.

**** $$$$

Yann Bertrand, Saint-Amour 2021, Les Bambins, France

43,50 $ - Code SAQ 14885794

Annick, Guy et Yann Bertrand travaillent leurs vignes en bio. En 2021, leurs vignes de gamay âgées entre 55 et 65 ans dans les hauteurs de l’appellation Saint-Amour a donné un vin à la fois tout léger en alcool ( %) et assez charnu, sans doute l’effet des fameuses pierres bleues. La macération semi-carbonique dure 17 jours; l’élevage se fait en vieux fûts de 225 litres. Beau registre de saveurs fruitées, florales et épicées, texture veloutée, leste et fraîche. Un très bon saint-amour à savourer dès maintenant pour profiter de la fougue de sa jeunesse.

*** 1⁄2 $$$ 1⁄2

Jean-Max Roger, Sancerre 2016, La Grange Dimière, France

29,10 $ - Code SAQ 13567647

La famille Roger pratique l'agriculture dans le village de Bué, au cœur de l’appellation Sancerre, depuis le XVIIe siècle. La viticulture n'est toutefois entrée en scène qu'en 1972, sous l'impulsion de Jean-Max Roger, qui a alors planté les quatre hectares hérités de ses parents avec du sauvignon blanc et du pinot noir. Le domaine qu’il a légué à ses fils, Étienne et Thibault, couvre maintenant sur 35 hectares, entre Sancerre, Menetou-Salon et Pouilly-Fumé. J’étais déjà sous le charme de leur cuvée Les Caillottes, un sancerre pur et classique (aussi disponible à la SAQ en ce moment 12880957); la qualité irréprochable de ce pinot noir n’a fait que confirmer tout le bien que je pense du domaine. Un vin rouge bien sancerrois, mis en valeur par un usage intelligent de la barrique. Tanins polis par le temps et par l’élevage, volume appréciable en milieu de bouche, saveurs persistantes de cerise mûre, de camerise et de cacao. L’accord parfait pour un magret de canard.

**** $$ 1⁄2

Kumeu River, Chardonnay 2022, Village, Kumeu, Nouvelle-Zélande

23,30 $ - Code SAQ 13565481

Le Master of Wine Michael Brajkovich est reconnu dans l’univers du vin pour ses études sur le rôle des levures indigènes dans les vinifications. L’une des conclusions de son étude était que les levures présentes naturellement sur la peau des raisins jouaient un rôle déterminant dans la production de vins frais, aux arômes plus complexes. Les raisins qui composent la cuvée Village proviennent de Hawkes Bay (55 %) et de Kumeu (45 %); le tout fermente avec les levures indigènes, en cuve inox et en fûts de chêne neutre. Les saveurs sont précises, la poire et l’écorce de citron accentuées de subtiles notes de beurre, et la texture est tonique et juste assez ronde pour accompagner un plat de pâtes aux chanterelles. Ça tombe bien, c’est la saison.

Santé!