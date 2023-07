Jean-Philippe Lavallée: Prendre le temps de jaser

On peut dire que Jean-Philippe Lavallée a vu évoluer Sucré salé de près. C’est comme assistant de production qu’il a débuté sa carrière il y a une dizaine d’années. Guy Jodoin en était alors l’animateur. Puis, il a poursuivi son parcours du côté du contenu à 2 filles le matin, Ça finit bien la semaine et Marie-Claude. Récemment, il s’est aussi joint aux équipes de Sortez-moi d’ici et La Voix. C’est son deuxième été en tant que producteur au contenu de la populaire émission estivale quotidienne qu’anime désormais brillamment Mélanie Maynard.

Photo fournie par Bertrand Exertier

Qu’est-ce qui fait en sorte que Mélanie Maynard était la meilleure pour prendre la barre de l’émission après le départ de Patrice Bélanger ?

Ça a été une décision unanime. Son nom était en tête de liste. Elle avait envie de refaire des entrevues, des one on one, que les invités puissent s’y confier. Pour Mélanie, c’est tout naturel. En plus, elle a un sens de l’humour et de la répartie unique. J’aime son côté sans filtre. C’est comme si on a accès à une conversation entre amis. Et elle a une qualité d’écoute incroyable.

Qu’a-t-elle voulu apporter à l’émission et qui fait sa marque aujourd’hui ?

Mélanie a beaucoup d’idées. On a instauré la caméra de Mélanie en s’inspirant de ce qu’elle fait dans ses stories sur Instagram. La grosse nouveauté est dans la façon d’aborder l’émission. D’entrée de jeu, on lui a demandé : « Entre un saut en parachute et un verre en terrasse, tu te situes où ? » Elle est plutôt du type « terrasse » contrairement à Patrice avec lequel on faisait du Sea-Doo, du VTT pour dynamiser les rencontres. Mélanie est plus en mode confidence, elle aime aller plus en profondeur dans les échanges. Et elle n’hésitera pas à aborder des sujets qui sont plus d’intérêt social pour avoir l’opinion de ses invités au-delà de leurs actualités culturelles. Ça nous a permis de distinguer davantage les entrevues des topos. Elle a su implanter une ambiance rassurante et conviviale. On a toujours une fin plus légère avec des questionnaires poches. Le vendredi, on est carrément dans sa cour sur le bord de sa piscine. Mélanie a un côté très généreux. Ça permet plus de proximité. Et on lance le week-end de façon plus festive.

Quand on en est à une 22e saison, comment arrive-t-on à renouveler la franchise ?

On a une belle équipe. Je travaille avec deux cheffes de contenu : Kim Bernard qui s’occupe des topos, et Kahina Idir qui travaille de près avec Mélanie pour la préparation de ses entrevues. On donne une plus grande liberté aux collaborateurs. Si on peut parfois avoir l’impression de se répéter, un sujet prend un nouvel angle dans l’œil de quelqu’un d’autre. On se colle davantage aux intérêts et à la curiosité des collaborateurs qui ont la possibilité de poser leurs propres questions. Marie-Josée Gauvin est une grande mélomane, Dave Morissette a un côté gamin, Marthe Laverdière est très drôle. On a accès à leur personnalité. Pour les plateaux, notre objectif est de nourrir Mélanie. Elle a une grande liberté pour construire ses plans d’entrevues avec son côté out of the box. Et cette année nous avons pu tourner des épisodes au Lac-Saint-Jean et en Gaspésie.

Gérer le contenu d’une quotidienne avec autant de collaborateurs doit être un vrai casse-tête parfois ?

On a 80 épisodes, 160 topos avec nos collaborateurs, 6 tournages par semaine sur 3 jours, 10 à 15 topos par semaine, une centaine d’employés dont 20 au contenu. Il faut valider les dispos de chacun, veiller au calendrier de diffusion, avoir de la variété, être très à l’affût de tout ce qui se passe, ça va vite. Il y a aussi la question du repérage. Nous ne tournons jamais dans le même lieu.

De quoi es-tu le plus satisfait ?

Je suis heureux de voir que le public est assidu. Il y a une grande stabilité au niveau des cotes d’écoute. Avant, ça fluctuait selon les invités. Les gens étaient curieux de voir comment Mélanie allait mener ses entrevues. Ils aiment sa façon de faire des découvertes et des rencontres. Avant, on était plus dans le divertissement au max. Aujourd’hui, la tangente est plus dans le naturel. On a plus de temps de contenu, de temps pour échanger.

