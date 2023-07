La bourse va-t-elle rechuter de nouveau?

Dans son récent Mensuel boursier, la Financière Banque Nationale (FBN) fait preuve de pessimisme.

Les analystes de la firme, à savoir les économistes Stéphane Marion (stratège en chef), Matthieu Arseneau et Alexandra Ducharme, prévoient que le plus important indice boursier au monde, le S&P 500 américain, va chuter autour de la barre des 4000 points lors du dernier trimestre de l’année.

Si tel est le cas, cela laisse présager que la Bourse de New York pourrait reculer de quelque 12% au cours des prochains mois.

Quelles sont leurs prévisions pour la Bourse canadienne? Leur «cible» pour le quatrième trimestre, c’est de voir le baromètre de la Bourse de Toronto, le S&P/TSX, redescendre au niveau des 19 000 points. Par rapport au niveau actuel (20 562 points), la baisse anticipée serait de 7,6%.

LES PENDULES À L’HEURE

D’entrée de jeu, il est important de rappeler que la Bourse a enregistré une solide performance depuis le creux du dernier marché baissier (bear market), en octobre 2022.

Tous les indices des grandes places boursières au monde ont bien performé, sans exception. Comme vous pouvez le constater dans le tableau ci-contre, des performances époustouflantes ont été réalisées à Wall Street alors que le Nasdaq explosait de 40% et le S&P 500 de 30%. Même chose sur plusieurs marchés européens et asiatiques. Au Canada, la performance du S&P/TSX a été plus modeste, mais quand même de l’ordre de 15%. L’indice Québec 30 a mieux fait que le baromètre de Toronto, avec un gain de 17,6%.

Comme c’est souvent le cas après une si belle performance boursière, les marchés ont tendance à se corriger à la baisse. Sans pour autant retomber en marché baissier, comme ce fut le cas entre le précédent sommet boursier atteint à l’automne 2021 ou au début de 2022 et le creux d’octobre 2022, où les grands indices américains avaient notamment chuté de 20 à 31%.

En outre, selon les auteurs du Stock Trader’s Almanac, il faut garder à l’esprit que les mois d’août et de septembre sont historiquement les deux pires mois boursiers de l’année.

Comme la Bourse vient d’enregistrer une belle performance, il ne serait donc pas surprenant de la voir se corriger au fil des prochaines semaines si... la tendance historique se poursuit.

LA POSSIBLE CORRECTION

Sur quoi les analystes de la FBN se basent-ils pour prévoir un nouveau recul boursier important? Je les cite:

Malheureusement, disent-ils, comme l’inflation de base demeure résiliente, les banques centrales continuent de relever les taux d’intérêt. Les valorisations des marchés boursiers basées sur les ratios C/B (cours/bénéfices) semblent étirées à ce stade-ci du cycle économique, alors que la politique monétaire devient de plus en plus restrictive. La Réserve fédérale (Fed) ne donne aucun signe de répit dans sa lutte contre l’inflation, le taux du bon du Trésor de trois mois ayant inscrit un nouveau pic cyclique en juillet. Alors que l’indice S&P 500 se situe à 24 fois les bénéfices, c’est la première fois depuis 1997 que le rendement boursier passe sous le rendement du marché monétaire. Les taux directeurs devraient rester élevés longtemps. Le taux de l’obligation du Trésor de 10 ans dépasse les 4%.

Leur conclusion? «Compte tenu de cela et de notre pronostic d’un ralentissement rapide de l’économie, nous modifions notre répartition des actifs pour adopter une posture plus défensive en réduisant notre exposition aux actions et en liquidités en faveur des titres à revenu fixe.»

Voici la nouvelle répartition du portefeuille type de la Financière Banque Nationale:

Actions canadiennes: 18%

Actions américaines: 16%

Actions étrangères (Europe, Australasie et Extrême-Orient): 3%

Marchés émergents: 3%

Marché obligataire (obligations négociables): 51%

Liquidités: 9%

Comme vous pouvez le remarquer, les actions ne représentent maintenant que 40% du portefeuille type de la Financière.

En terminant, permettez-moi de vous laisser sur une note «boursière» plus optimiste.

Historiquement, le marché boursier américain boucle à la hausse l’année pré-électorale américaine. Ça adonne bien, en 2023 on est justement dans ladite année, les élections ayant lieu le 5 novembre 2024!

MARCHÉES BOURSIERS AU 26 juillet 2023 Indices 26 juillet 23 Octobre 22 Juillet 23/Octobre 22 Clôture Bas 52 semaines Hausse en pourcentage S&P/TSX 20 562 17 863 15,1 % IQ-30 3797 3229 17,6 % Dow Jones 35 520 28 661 23,9 % S&P 500 4567 3492 30,8 % Nasdaq 14 127 10 089 40,0 % Euro Stock 50 3974 3279 21,2 % FTSE 100 7677 6708 14,4 % DAX (Allemagne) 16 131 11 863 36,0 % CAC-40 (France) 7315 5628 30,0 % Nikkei 225 32 668 25 520 28,1 % Hang Seng 19 365 14 597 32,7 % Shanghai 3223 2885 11,7 %