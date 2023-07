La carrière de Daniel Lemire en cinq photos souvenirs

Chaque semaine dans son cahier Weekend, Le Journal vous présente des moments marquants de la carrière d’un artiste, par le biais de quelques photos souvenirs.

Ce clown buveur et railleur

En début de carrière, dans la peau de son fameux Oncle Georges. Le succès de ce personnage fut tel que Daniel n’eut d’autre choix que d’y rester fidèle. Pour éviter le piège d’être l’humoriste d’un seul personnage, il en imaginera plusieurs autres, dont Yvon Travaillé, Edmond Ratté et son fameux chanteur givré Ronnie Dubé.

Humoriste et père

Automne 1988. Devenu père, Daniel Lemire appréciait les « Allô toi ! » des tout-petits quand il allait mener les siens à la garderie, sachant que les enfants comprenaient bien l’humour d’Oncle Georges. Dès l’âge de sept ans, lui-même écoutait déjà en cachette les albums des Cyniques appartenant à ses frères aînés.

Il y a 35 ans !

Après avoir joué dans plusieurs petites boîtes et restos-bars, la grande carrière se concrétisait pour cette tête comique accolée à des textes forts. Adoré du public, Daniel lançait son premier disque, Oncle Georges et ses tinamis, un grand succès. Surpris lui-même et ravi de ce succès, il voyait ses ventes mirobolantes se diriger vers 50 000 exemplaires écoulés.

Grâce aux Ha ! Ha !

En entrevue lors du Festival Juste pour rire de 1989. Daniel racontait ses débuts en humour, l’époque où, dans le secteur de son Drummondville natal, il présentait des pièces humoristiques. Tout avait démarré en trombe lors de sa participation aux Lundis des Ha ! Ha ! en 1982, le public de l’époque étant avide de nouveaux talents.

Grande popularité

L’humoriste en 1990, père de trois jeunes enfants. Un peu vidé, il terminait une série de 52 représentations de son spectacle Lemire fait l’humour. À la fin de la tournée, il en aura complété 90 et quelque 80 000 spectateurs l’auront applaudi. L’année suivante, Oncle Georges réjouissait les téléspectateurs du Bye Bye de fin d’année.