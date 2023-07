Les lignes brisées: entre Deschambault et les tranchées de la Première Guerre mondiale

Petite-fille d’un pilote de bateau, Michelle Rompré a été fascinée dès l’enfance par la bravoure des pilotes du Saint-Laurent, un des fleuves les plus dangereux du monde pour la navigation. Elle s’y est intéressée de plus près pour écrire sa première série historique, Les lignes brisées. Le premier tome, François, raconte l’histoire d’un jeune homme de Deschambault qui rêve de devenir pilote de bateau sur le Saint-Laurent. Mais une tragédie frappe et il s’enrôle dans l’armée, en plein cœur de la Première Guerre mondiale.

Au début des années 1900, François Leduc, un jeune homme de bonne famille, est prêt à tout pour devenir pilote de bateau sur le Saint-Laurent. Lorsqu’il rencontre Marie, il est déchiré entre son rêve et son amour pour elle. Mais un drame survient et François, désespéré, décide de s’enrôler.

Confronté à l’horreur indescriptible des tranchées européennes, François découvre que la vie met devant lui des personnes charitables qui lui redonnent courage et espoir.

Les pilotes du fleuve

Michelle Rompré est née à Montréal, mais ses parents sont originaires de Grondines et de Sainte-Anne-de-la-Pérade. « Mon grand-père, du côté de Grondines, était pilote de bateau sur le fleuve », raconte-t-elle.

Le roman est né de son amour pour les pilotes du fleuve.

« J’étais toute petite quand mon grand-père est mort mais ça m’a toujours fascinée, les pilotes du fleuve, pour une raison que j’ignore. J’avais cette histoire dans ma tête depuis 20 ans », dit-elle.

Elle a entamé des recherches... pour se rendre compte qu’il y avait très peu de documentation sur le pilotage sur le Saint-Laurent.

« Et encore moins sur l’histoire du pilotage. Ça a été vraiment difficile de faire des recherches mais je tenais à ce que ce soit au cœur de mon ouvrage, où il y a un homme qui a cette passion pour le fleuve. »

Elle a retracé des articles de journaux et de périodiques d’anciens pilotes sur le fleuve et d’un ouvrage de référence signé par Jean Leclerc sur le sujet.

« Le trajet de Pointe-au-Père à Québec que François va faire comme apprenti-pilote, c’est vrai. Je me suis inspirée de ces articles pour écrire ses dialogues sur la navigation, sur le pilotage. »

Première Guerre mondiale

En parallèle, elle s’est documentée sur la Première Guerre mondiale.

« J’avais décidé que mon histoire se passerait entre 1913 et 1918. Je suis une passionnée d’histoire et je connaissais bien celle de la Seconde Guerre mondiale... mais peu celle de la Première Guerre mondiale. J’ai décidé de marier le fleuve et la guerre. »

Le personnage de François, un homme entier, dévoué, déchiré par les événements, est complètement fictif.

« J’aime ses pensées. J’aime que ce soit un personnage de paradoxes, qui soit autant secret et qui livre en même temps son âme quand il écrit dans son journal ou dans ses lettres. Je voulais que ce soit un personnage profond. »

Le 22e Bataillon

Michelle Rompré a été fascinée par l’histoire du 22e Bataillon, la seule unité d’infanterie francophone du Corps expéditionnaire canadien qui a combattu sur le front.

« J’ai eu, à travers les mots de ces hommes, des témoignages bouleversants à propos de tout ce qu’ils ont accompli et de leur chemin à travers le Nord de la France. Mon livre suit le parcours du 22e Bataillon en France. »

Ces soldats étaient réputés pour être des durs à cuire.

« C’était des gens très intrépides et très patriotiques, qui s’attachaient beaucoup au fait français. Ça aussi, ça me parlait. »

♦ Michelle Rompré est une professionnelle des communications qui a œuvré au sein de différents organismes au cours de sa carrière.

♦ Elle habite à Québec.

♦ Le tome 2 paraîtra cet automne.

♦ Elle travaille sur son prochain roman.

EXTRAIT

Photo fournie par Saint-Jean Éditeur

« Les grands vaisseaux amarrés au port de Québec tanguaient mollement, leurs belles couleurs repeintes uniformément en gris afin de les rendre invisibles à l’ennemi. De la passerelle, François observait ces quelque vingt-cinq mille hommes monter sur les bateaux, pétris de rêves de gloire, le visage rayonnant, persuadés qu’ils seraient de retour bientôt, après avoir vécu l’aventure de leur vie. »