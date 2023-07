[PHOTOS] Voici les plus beaux festivaliers de l’été

Une fois de plus cet été, le parc Jean-Drapeau est le rassemblement des amateurs de musique et de danse en plein air. Alors que les Piknic Electronik s’enchaînent jusqu’au 1er octobre, l’événement fait une pause pour le déploiement des festivals Osheaga, ÎleSoniq et Lasso les trois premiers week-ends du mois d’août.

Puisant inspiration des festivaliers d’autres grands événements musicaux, dont Coachella en Californie et Glastonbury en Angleterre, que ce soit sur la scène ou au parterre, la grande tendance vestimentaire semble être au denim, dans une approche surdimensionnée, personnalisée ou denim sur denim. La saison des festivals est reconnue pour les tenues dénudées, les robes en maille, les pièces crochetées, la transparence, les soutiens-gorge et les corsets s’invitent donc dans les compositions stylistiques. Les pantalons cargo, les bottes de cowboy, les touches fluo, les lunettes futuristes et le style pyjama complètent le tableau. Tour d’horizon des looks de festivaliers façon 2023.

Kali Uchis et Anitta

Photo AFP

Photo fournie par Levi’s, Yong Kim

Les chanteuses Anitta et Kali Uchis ont enfilé des tenues en denim dont la coupe des jupes accentue les mouvements de danse. L’une a opté pour une création de Levi’s ornée de cristaux dont la ceinture-jupe frangée laissait entrevoir un micro-short, alors que l’autre a préféré le modèle à plis bord à vif décoré de papillons de Dolce & Gabbana.

Lily Allen

Photo tirée D’INSTAGRAM, @lilyallen

Les ensembles crochetés font fureur. Ils se déclinent en version plus sportive avec un tricot plus serré comme cette tenue Elie Saab, adoptée par Lily Allen, ou encore en version plus sulfureuse avec un deux-pièces jupe en mailles fines à tricot plus lâche.

Becky G et Sam Smith

Photo tirée D’INSTAGRAM, @iambeckyg

Photo fournie par wenn, Phil Lewis

Le courant XXL atteint de nouvelles proportions, entre autres chez la griffe Vêtements, et trouve preneur chez Sam Smith. Parfois les pièces surdimensionnées semblent avaler celui qui les porte, mais l’effet est assez réussi ici. Il suffit de tenter le coup ou encore d’agencer un haut ajusté à un bas ample, comme Becky G, ou l’inverse.

Écoutez la chronique de Florence Lamoureux, journaliste à la recherche, via QUB radio :

Rosalía

Photo tirée de Instagram, @rosalia.vt

Tout l’intérêt de la silhouette Acne Studios de la chanteuse Rosalía réside dans la juxtaposition de la tunique vaporeuse rose au legging de cuir et aux lunettes masques futuristes. Quand les contrastes s’alignent avec succès!

Alessandra Ambrosio et Vanessa Hudgens

Photo fournie par Greg Kessler

Photo tirée D’Instagram, @vanessahudgens

La robe en maille est un des looks les plus prisés lors des festivals. Il y a l’approche dramatique en noir sur noir d’Alessandra Ambrosio optant pour une création de Dolce & Gabbana ou encore une version plus douce en pastel ou en teintes métalliques étincelantes façon Vanessa Hudgens en maillot Triangl. Pour un look réussi, assortissez la robe à la couche de base (justaucorps, maillot, sous-vêtements).

Pelayo Díaz

Photo fournie par Greg Kessler

Jouez le look pyjama comme l’a fait Pelayo Díaz avec cet ensemble bermudas Dolce & Gabbana.

Halsey

Photo fournie par Givenchy

On revisite l’esthétisme de club kids des années 1990 à l’instar de la chanteuse Halsey, qui est l’ambassadrice parfaite vêtue de cette création Givenchy. Corsets et soutiens-gorge à courroies et à boucles aux couleurs néons se coordonnent à des jeans amples très taille basse, et si le modèle est cargo, c’est encore mieux!

Sienna Miller

Photo fournie par getty image, Mark Boland

On agence ses bottes de cowboys à la tendance du denim sur denim. Sienna Miller a puisé un blouson et un short de lavage subtilement différent dans la collection Self-Portrait. Ces deux nuances de bleu, sa ceinture en serpent et ses bottes blanches confèrent une authenticité à son look, plutôt qu’un copier-coller d’un site ou d’une passerelle.

Look de la semaine : Selena Gomez

Photo tirée D’Instagram, @selenagoMEZ

C’est entourée de ses meilleurs amis, dont les chanteuses Karol G et Christina Aguilera, le rappeur Tyga et Paris Hilton, que Selena Gomez a célébré son 31e anniversaire le week-end dernier. La chanteuse a partagé des photos de sa tenue sur son compte Instagram. La star de la soirée avait opté pour une robe bustier en cuir rouge aux empiècements fleuris de la collection Bottega Veneta, assortie à des sandales Magda Butrym ornées de roses. La création ajourée était festive et mettait en valeur sa silhouette et ses jambes.