L’investisseur futé: le portefeuille 60/40 renaît de ses cendres

Dans cette chronique publiée toutes les deux semaines, nous vous donnons des idées concrètes pour placer votre argent en Bourse.

Le célèbre portefeuille 60/40 a déçu bien des investisseurs l’an dernier, c’est le moins qu’on puisse dire. Il a toutefois rebondi pendant la première moitié de 2023, de quoi faire mentir ses détracteurs.

Composé à 60 % d’actions et à 40 % d’obligations, le 60/40 tire ses origines des travaux de l’économiste américain Harry Markowitz, mort le mois dernier à l’âge de 95 ans.

L’idée de base de ce portefeuille, c’est que son exposition importante aux obligations procure une protection solide lorsque les marchés boursiers baissent.

Le hic, c’est que l’an dernier, les actions et les obligations ont chuté en même temps. Les premières à cause des craintes de récession et les secondes à cause de la hausse rapide des taux d’intérêt dans le but de juguler l’inflation.

Pire rendement depuis... 1937

«2022, ç’a été la troisième pire année pour le portefeuille 60/40» derrière 1931 et 1937, en pleine Grande Dépression, souligne Maxime Dubé, gestionnaire de portefeuille chez Claret.

Le portefeuille indiciel équilibré iShares XBAL, qui est composé à 62 % d’actions et à 38 % d’obligations, a terminé l’année 2022 avec un rendement de -11 %. Le plus grand fonds commun de placement au pays, le Portefeuille équilibré sélect RBC, composé exactement de 60 % d’actions et de 40 % d’obligations, a fait encore pire avec -12 %.

Heureusement, la mauvaise séquence du 60/40 a pris fin. Au cours des six premiers mois de 2023, XBAL a généré un rendement appréciable de près de 6,8 %. La dégringolade des obligations s’est arrêtée et les Bourses mondiales ont connu un début d’année impressionnant, plus particulièrement aux États-Unis et en Europe.

Ce bon début d’année a permis d’effacer une partie des pertes de 2022, de sorte que la performance à long terme du portefeuille 60/40 est redevenue intéressante. Sur cinq ans et sur dix ans, le rendement annualisé de XBAL s’élève actuellement à 5,5 %.

Cela se compare à celui de 6,3 % sur cinq ans et de 7,3 % sur 10 ans réalisé par le portefeuille XGRO d’iShares, composé à environ 80 % d’actions et à 20 % d’obligations.

Moins populaire qu’avant

Ceci dit, il faut noter qu’au fil des ans, la plupart des caisses de retraite et plusieurs petits investisseurs se sont graduellement éloignés du modèle 60/40 pour augmenter le poids des actions dans leurs portefeuilles.

Pourquoi? Parce que dans un contexte de faibles taux d’intérêt, les obligations ne fournissaient pas assez de rendement. Il faudra voir si ce mouvement se renversera avec les hausses de taux des derniers mois.

«Que vous soyez sur le marché du travail ou à la retraite, ce qui est le plus important quand vous choisissez un modèle de portefeuille, ce sont les objectifs que vous voulez atteindre avec vos investissements», rappelle M. Dubé.

