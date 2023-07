Mère de famille monoparentale: privée d’allocations familiales à cause de la fraude

En dix ans, de 2011 à 2021, le nombre de fraudes au pays a augmenté de 93% selon Statistique Canada et les pertes des Canadiens s’élèvent à 16 milliards $ en cinq ans. Le Journal vous présente trois témoignages.

Mélanie Malo, maman solo de trois enfants, dont deux habitent encore chez elle, n’a jamais pu toucher son allocation familiale de juin à cause d’un fraudeur qui a mis son compte bancaire BMO dans le rouge. Toute nouvelle entrée d’argent sert à rembourser la dette.

«Je suis dépassée et je trouve décevant que la banque nous laisse dans cette situation sans [nous donner] plus d’aide», déplore la camionneuse.

Le vol s’est produit le 31 mai quand elle a reçu un appel d’un faux service des fraudes de BMO. Au bout du fil, la personne précise que la conversation sera enregistrée et demande à Mélanie Malo si elle est bien au Walmart de Vancouver pour effectuer une transaction. Comme ce n’est pas le cas, la dame refuse la transaction. Ensuite, on lui demande de donner le numéro à six chiffres qui lui est envoyé par message texte sur son portable.

Mme Malo est ainsi tombée dans le piège du fraudeur, qui a effectué une vingtaine de faux dépôts dans son compte afin de pouvoir ensuite faire un virement de 3000$ qui n’existaient pas vers une personne inconnue, Nougbognon Hounvo.

Jours de travail perdus

Dans les deux semaines qui ont suivi, la mère de famille a raté trois journées de travail de 12 heures pour aller porter plainte à la police et à la banque, changer de carte de débit, ouvrir un autre compte chez RBC et faire des démarches auprès d'Equifax et BMO.

«C’est un vrai casse-tête», dit Mme Malo, qui continue de recevoir des appels frauduleux.

Plusieurs fraudeurs volent en toute impunité dans le secteur bancaire, où de nombreux dossiers sont fermés sans qu’il y ait d’arrestation.

«Il y a toujours une enquête minimale pour rechercher des suspects, mais parfois, il n’y a plus de piste d’enquête possible», souligne la porte-parole de la Sûreté du Québec Camille Savoie.

«Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) prend les plaintes de fraude au sérieux et nous ne ménageons pas nos efforts pour nous y attaquer, en répression comme en prévention», nous a-t-on répondu par courriel.

Les services de police invitent néanmoins toutes les victimes de fraude à porter plainte.

Chez BMO, on redit au Journal que «la protection des comptes est un partenariat entre les clients et leur banque et qu’il incombe au client de protéger à tout moment les informations relatives à leur compte».

Plaintes pour fraudes à la SQ

2019: 6021

2022: 11 555

Arrestations

2019: 2705

2022: 1934

Plaintes pour fraudes au SPVM

2019: 8072

2022: 9641

2023 (trois premiers mois): 2637