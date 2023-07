Surf, danse lascive et oiseaux exotiques : dans le sud de l'île de Montréal comme sous les Tropiques

Dans le sud de l’île de Montréal, à quelques pas du boulevard LaSalle, on se croirait par moments dans les tropiques. C’est ce que j’ai senti en y retournant tout récemment.

Un peu comme au Costa Rica, on voit une grande variété d’oiseaux et on fait du surf. On danse sous les étoiles au son de la bachata, originaire de la République dominicaine, et de la salsa originaire de Cuba.

Le parc des Rapides

Photo fournie par Jean-Marc Lacoste

En empruntant un sentier, vis-à-vis la 6e avenue, je suis d’abord passé par un petit pont. Au pied du courant, une grande aigrette capturait de son long bec de menus poissons, tout en menaçant un bihoreau gris voulant s’approcher de son coin de pêche fructueuse.

Le long du sentier menant aux spectaculaires rapides de Lachine, j’ai épié avec des jumelles un grand héron et plusieurs espèces de canards aux abords d’îlots couverts de saules noirs. Au fait, plus de 200 espèces d’oiseaux ont été répertoriés dans ce parc de la Ville de Montréal, géré par Héritage Laurentien.

Gratuit. Aires de pique-nique.

►montreal.ca/lieux/parc-des-rapides

La Vague à Guy

Photo fournie par KSF-Mike Hitelman

Plus à l’ouest, à 15 minutes de marche, je me suis rendu à la fameuse Vague à Guy, une vague éternelle roulant sur elle-même, très prisée des surfeurs. À partir du sentier, deux entrées aménagées perçant la végétation dense mènent à la mise à l’eau des planches.

Aux deux endroits, une dizaine de surfeurs étendus à plat ventre sur leur planche attendaient leur tour pour aller prendre la vague. C’est beau à voir.

Des cours d’initiation de trois heures sont offerts par l’école KSF, ce qui prépare du même coup pour un voyage de surf en océan.

Tarifs : 95 $ par personne.

Âge minimum : 12 ans.

►ksf.ca

Les danses du Sud

Dernièrement, en début de soirée, je suis allé rejoindre deux amies pour danser sur la piste Verdun, en plein air et couverte d’un toit. Quelques centaines de danseurs étaient déjà là, profitant de l’été au rythme de la salsa et de la bachata, dirigé par DJ Nonez.

Selon l’organisatrice, Mika Monika, plusieurs viennent des alentours de Montréal, voire d’Ottawa, de Québec ou de Toronto. Au fait, la surface lisse du plancher permet le port de souliers de danse.

Entrée : 8 $. Les samedis, de 19 h à 22 h, jusqu’au 7 octobre.

► facebook.com/MikaMonikaM

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

Un chalet par lac

Parmi les douze chalets de la Pourvoirie Saint-Zénon dans Lanaudière, neuf se trouvent seuls au bord d’un lac. Ceux pouvant loger quatre personnes, avec énergie solaire et gaz propane, se louent 122 $ par jour.

►pourvoirie-stzenon.com

Pique-niquer sur une île

Au parc de la Rivière-des-Mille-Îles, dans le secteur Sainte-Rose à Laval, il n’y a pas moins de six îles où faire une halte pour un pique-nique. Pour s’y rendre, il suffit de louer un canot, un kayak ou un pédalo.

►parc-mille-iles.qc.ca

►Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec : 101 destinations, publié aux Éditions du Journal