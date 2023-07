New York à petits prix, c'est possible si on cherche un peu

C’est une évidence, le coût d’un séjour estival dans la Grosse Pomme peut facilement rapidement grimper ! Néanmoins, il existe certaines activités gratuites et quelques astuces afin d’économiser ou, du moins, diminuer un peu la facture. Voici quelques pistes à garder en tête.

NYC Restaurant Week

Photo fournie par Marley White pour NYC Tourism + Conventions

Bien manger à New York coûte cher. À l’instar de l’hiver, la saison estivale new-yorkaise connaît aussi sa semaine des restaurants, semaine qui s’étale d’autant plus sur un mois ! Du 24 juillet au 20 août, vous pouvez bénéficier d’importants rabais et apprécier un menu gastronomique, de jour, composé de deux plats, ou une table d’hôte de trois plats en soirée, dans près de 500 restaurants gastronomiques de la ville. Menu à 30 $, 45 $ ou 60 $. Réservations requises.

Photo fournie par Calle Dao

Des rabais pour Broadway

En ce qui a trait aux spectacles de Broadway, le désormais presque mythique stand TKTS à Times Square offre des rabais allant de 40 à 50 % de réduction sur le prix de certains spectacles. Attention toutefois, il faut être prêt à faire la file. Petite astuce avant de se déplacer, regardez en ligne lors des heures d’ouverture, les billets de spectacles du jour offerts en rabais y apparaissent en temps réel.

Au-delà des parcs, des plages !

Photo fournie par Marley White pour NYC Tourism + Conventions

Plusieurs activités sont d’emblée gratuites, notamment marcher sur le Brooklyn Bridge ou flâner dans Central Park, Bryant Park ou Battery Park, mais on néglige souvent de s’offrir un après-midi à la plage. Après des journées d’intense promenade, ce moment sera d’autant plus apprécié lors d’une belle journée ensoleillée.

Évidemment, il y a la longue plage de 5 km de Coney Island, plus connue pour ses montagnes russes, sa grande roue et ses fameux hot-dogs, mais on peut aussi se rabattre sur Orchard Beach, dans le Bronx, la très jolie Rockaway Beach, prisée aussi des surfeurs, dans Queens ou encore celle de Manhattan Beach Park du côté de Brooklyn.

Quant à Staten Island, South Beach et Midland Beach proposent de beaux moments de détente sur leurs belles plages de sable et un boardwalk de 4 kilomètres. La jetée de pêche Ocean Breeze offre quant à elle une vue imprenable sur la baie de New York, Brooklyn et le pont Verrazano Narrows. Pour s’y rendre, on emprunte le traversier gratuit reliant l’île à Manhattan et on fait d’une pierre deux coups en passant tout près de Liberty Island et de la Statue de la Liberté et en s’évitant une excursion en bateau onéreuse. Positionnez-vous du côté droit du traversier lors de l’embarcation et à gauche au retour pour bénéficier d’une meilleure vue.

Se déplacer

Photo fournie par Nicholas Ceglia unsplash

Certes, il y a le métro (on se procure la Metrocard [7 jours au coût de 33 $]), mais à garder en tête que les cinq arrondissements (Manhattan, Brooklyn, le Queens, le Bronx et Staten Island) sont aussi desservis par un réseau de navettes fluviales. Un moyen original et peu coûteux pour se déplacer qui plaira aux familles. 4 $ adulte, mais gratuit pour les enfants.

Des musées gratuits ou presque

Photo fournie par Nicholas Ceglia unsplash

Il pleut ou fait plutôt maussade ? Plusieurs chouettes musées sont gratuits ou offrent une formule « Payez ce que vous voulez » après certaines heures. Préférable de réserver en ligne toutefois. Voici quelques idées : Whitney Museum of American Art, payez ce que vous voulez, les vendredis, 19 h à 22 h – The American Folk Art Museum, gratuit en tout temps – Bronx Museum, gratuit en tout temps – Guggenheim, payez ce que vous voulez, les samedis, 18 h à 20 h – The Jewish Museum, gratuit le samedi.