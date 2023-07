Osheaga de A à Z

La 16e édition d’Osheaga se mettra en branle le week-end prochain. Quoi choisir parmi la centaine d’artistes en prestation durant les trois jours de l’événement, sans compter les nombreuses activités offertes sur le site du parc Jean-Drapeau ? Le Journal vous propose un survol « de A à Z » de ce populaire festival montréalais.

A

APRÈS OSHEAGA

Photo fournie par Osheaga

Depuis quelques années, le festival propose des « after partys » dans quelques bars de la métropole, les soirs après les concerts. Cette année ne fera pas exception avec des prestations nocturnes de Don Diablo, Kora, Bomba Estéreo DJ Set, Innellea, Major League DJz, Dom Dolla, Monitors, Marten Hørger et Durante.

Kora, vendredi 4 août, 22 h, Stereo

B

BOMBA ESTÉREO

Photo fournie par Osheaga

« C’est un groupe colombien dont la chanteuse est une force de la nature absolument incroyable », nous avait dit l’une des programmatrices d’Osheaga, Évelyne Côté. Fondé en 2005 à Bogota, le groupe fait une musique décrite comme « electro tropical ».

Samedi 5 août, 17 h 30, Scène de la vallée.

C

CARLY RAE JEPSEN

Photo fournie par Osheaga

Bien sûr, il y a son méga tube Call Me Maybe, qui l’avait révélée à la planète entière en 2012. Mais la chanteuse canadienne de 37 ans a depuis lancé des albums constamment salués par la critique. Elle vient de sortir cette semaine son septième disque en carrière, The Loveliest Time, qui accompagne The Loneliest Time, paru l’an dernier.

Écoutez la chronique de Florence Lamoureux, journaliste à la recherche, via QUB radio :

Samedi 5 août, 19 h 50, Scène verte.

D

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Après plus de 15 ans à opérer sur le site de l’île Sainte-Hélène, l’organisateur d’Osheaga, le promoteur evenko, a mis en place plusieurs initiatives de développement durable. Parmi celles-ci : des stations d’eau étalées sur le site, interdiction de contenants à usage unique, utilisation de vaisselle compostable et incitatifs pour utiliser le transport en commun.

E

EILISH, BILLIE

Photo fournie par Osheaga

Après avoir dû annuler son passage à Montréal durant la pandémie, la chanteuse reviendra enfin voir ses fans québécois après un concert très couru à la Place Bell de Laval, en juin 2019. L’artiste de 21 ans a aussi joué à Osheaga en 2018 alors qu’elle était encore peu connue. Cette fois-ci, elle y sera comme tête d’affiche.

Samedi 5 août, 21 h 20, Scène de la rivière.

F

FRED AGAIN

Photo fournie par Osheaga

« C’est vraiment quelque chose de gros, nous avait dit la programmatrice Évelyne Côté de cet artiste britannique de 30 ans. Les amateurs de musique électronique l’attendent. Il a vendu tous les billets du Madison Square Garden en une journée pour un concert avec Skrillex et Four Tet. »

Dimanche 6 août, 20 h, Scène de la montagne.

G

GOTH BABE

Originaire du Tennessee, Griff Washburn passe sa vie avec son chien Sadie sur son bateau de 36 pieds appelé Lola. L’artiste indie pop connaît beaucoup de succès sur les plateformes d’écoute en continu.

Samedi 5 août, 16 h 05, Scène de la rivière.

H

HAYDEN JAMES

Le DJ australien originaire de Sydney fait partie de l’étiquette Future Classic, qui compte dans ses rangs Flume, Basenji et Jagwar Ma. Il a lancé deux albums depuis 2019, Between Us et Lifted.

Vendredi 4 août, 16 h, Scène de l’île.

I

INSTALLATIONS ARTISTIQUES

Photo fournie par Susan Moss

Outre les cinq scènes qui présenteront des concerts, Osheaga propose aussi de nombreuses installations artistiques placées un peu partout sur le site du festival. Des artistes reconnus et émergents rivalisent ainsi d’originalité pour agrémenter l’expérience des festivaliers. L’exposition Musique sur papier, qui présente des affiches de concerts mémorables de l’histoire d’Osheaga, sera aussi de retour.

J

JAPANESE BREAKFAST

Groupe indie pop de Philadelphie, Japanese Breakfast commence de plus en plus à faire parler de lui. Menée par Michelle Zauner, la formation a lancé trois albums depuis sa création, en 2013. Le disque Jubilee, sorti en 2021, a d’ailleurs reçu une nomination comme Best Alternative Music Album aux Grammy 2022. Japanese Breakfast a aussi été finaliste comme Best New Artist dans le même gala.

Dimanche 6 août, 19 h 45, Scène verte.

K

KENDRICK LAMAR

Son concert comme tête d’affiche en 2015 est encore considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire d’Osheaga. Rappeur adulé, Kendrick Lamar reviendra pour une troisième fois jouer au festival québécois. Cette fois-ci, il présentera les récentes compositions de son album Mr. Morale & the Big Steppers, sorti l’an dernier.

Dimanche 6 août, 21 h, Scène de la rivière.

L

LIDO PIMIENTA

« C’est quelqu’un de très métissé qui a énormément de soul », avait dit la programmatrice Évelyne Côté. Née en Colombie, la chanteuse installée à Toronto avait fait parler d’elle en 2017 lorsqu’elle avait remporté le convoité prix Polaris, qui récompense le meilleur disque canadien, pour La Papessa.

Samedi 5 août, 16 h, Scène de la vallée.

M

MARIAH THE SCIENTIST

Mariah Amani Buckles, de son vrai nom, a simplement choisi le nom « The Scientist », car elle adore les sciences. Il y a quelques années, l’autrice-compositrice d’Atlanta a été découverte par le rappeur canadien Tory Lanez avec qui elle est partie en tournée. Faisant du R&B, elle nomme Outkast et Frank Ocean parmi ses influences.

Dimanche 6 août, 17 h 30, Scène de la vallée.

N

NAKAMURA, AYA

Photo fournie par Osheaga

Originaire de Bamako, au Mali, Aya Danioko, de son vrai nom, a grandi en France où elle a étudié la mode. Elle a raconté avoir pris le nom de Nakamura d’après le personnage de Hiro Nakamura dans la série Heroes. Sur Spotify, l’artiste compte plus de 410 millions d’écoutes pour sa pièce Djadja.

Vendredi 4 août, 20 h 20, Scène de la montagne.

O

ODELL, TOM

C’est en août 2022 que la chanson Another Love, de Tom Odell, a franchi le cap du milliard d’écoutes sur Spotify. Sorti dix ans plus tôt, le titre déjà très populaire a connu un nouveau souffle grâce à l’application TikTok. Odell sera de retour à Montréal après un concert à l’Olympia en avril 2022.

Dimanche 6 août, 17 h 35, Scène de la rivière.

P

PUP

Savoureux groupe punk rock de Toronto, PUP est reconnu pour ses concerts endiablés. Ayant sorti des albums acclamés par la critique, les musiciens à la popularité sans cesse grandissante se font offrir une case horaire très payante en soirée à Osheaga.

Samedi 5 août, 20 h 40, Scène de la vallée.

Q

QUÉBÉCOIS

Photo fournie par Osheaga

Contrainte de reconfigurer son site, en raison d’un nouveau plan d’aménagement du parc Jean-Drapeau, l’équipe d’Osheaga a dû enlever la Scène des arbres. Cet endroit servait souvent à présenter des artistes québécois durant le festival. Malgré cette perte, le festival présentera quand même quelques artistes d’ici, dont Alicia Moffet, Sarahmée,--- Jonathan Roy, Pelch et Milk & Bone.

Alicia Moffet, samedi 5 août, 14 h 40, Scène de la rivière.

R

RÜFÜS DU SOL

C’est à Sydney, en 2010, que le groupe australien a vu le jour. Jon George, James Hunt et Tyrone Lindqvist se sont tournés vers la musique électronique, entre autres grâce à leur passion pour The Chemical Brothers. Depuis, ils cumulent les millions d’écoutes sur les plateformes. Osheaga se transformera en discothèque pour clôturer sa première journée d’activités.

Vendredi 4 août, 21 h 20, Scène de la rivière.

S

SESSIONS INTIMES

Photo fournie par Osheaga

En marge des cinq scènes principales, Osheaga présentera aussi des concerts intimes d’artistes émergents lors des Sessions SiriusXM. Cette année, les festivaliers pourront y voir L. Teez, Hansom Éli, Parazar, Po Lazarus, Pelada, Easy Tiger, Lili-Ann De Francesco, Laroie et Raccoon.

L. Teez, samedi 5 août, 16 h, Les Sessions SiriusXM.

T

THE NATIONAL

Un bel ajout à la programmation en février dernier, The National viendra présenter les compositions de son excellent nouvel album, sorti en avril, First Two Pages of Frankenstein. Il s’agira d’un retour à Osheaga pour la bande à Matt Berninger depuis son concert en 2018.

Samedi 5 août, 19 h 20, Scène de la rivière.

U

URBAINE

Alors que des festivals populaires américains comme Coachella se déroulent loin des centres urbains, Osheaga n’est qu’à quelques minutes du centre-ville de Montréal. Les festivaliers peuvent d’ailleurs profiter d’une splendide vue de la métropole directement sur le site du festival.

V

VICTONY

Photo fournie par Osheaga

Ce rappeur nigérien de 22 ans est encore en tout début de carrière. Mais il se fait déjà remarquer sur les plateformes. Actif sur TikTok, il compte plus de 1,4 million de mentions « J’aime » sur cette application.

Samedi 5 août, 15 h 20, Scène verte.

W

WATIN

Watin est le nom du plus récent album de l’artiste canadien oji-cree Aysanabee. Le disque s’est retrouvé dans la courte liste des 10 finalistes du prix Polaris. De son vrai nom Evan Pang, il en sera à sa première participation à Osheaga.

Aysanabee, dimanche 6 août, 14 h, Scène de la montagne.

X

XELA EDNA

Photo fournie par Osheaga

Artiste de Montréal, Xela Edna a lancé le projet ULTRAVIOLET, conçu avec le compositeur, Eius Echo, en 2019. Avec sa musique rythmée, elle aborde des sujets sérieux, comme le consentement sexuel et l’émancipation. Elle fait aussi partie du collectif hip-hop Les Fourmis.

Vendredi 4 août, 14 h, Scène de l’île.

Y

YOSHIMI BATTLES THE PINK ROBOTS

Wayne Coyne et ses comparses seront de retour à Osheaga pour une troisième fois, après des passages en 2006 et 2011. Cette fois-ci, le groupe de rock psychédélique fera l’intégral de son excellent album sorti en 2002, Yoshimi Battles The Pink Robots.

The Flaming Lips, vendredi 4 août, 19 h 20, Scène de la rivière.

Z

ZACHARY WILLIAM DESS

Two Feet est le projet de Zachary William Dess, un producteur américain new-yorkais. Il a déjà joué à Osheaga en 2019. « Il voulait absolument revenir. On est son festival préféré », a dit la programmatrice Évelyne Côté.