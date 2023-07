Parle-moi: «On n’était pas prêts à un buzz du genre»

Déjà suivis par près de 7 millions de fidèles sur leurs réseaux sociaux, les jumeaux australiens Michael et Danny Philippou font aujourd’hui le saut au grand écran avec Parle-moi, un premier long métrage déjà maintes fois qualifié de film d’horreur le plus terrifiant de l’année.

Le buzz qui entoure la sortie de Parle-moi est presque assourdissant tant il gagne en intensité depuis sa première mondiale, au prestigieux festival de Sundance, plus tôt cette année. Les cinéastes eux-mêmes ont été étonnés d’en constater l’ampleur... et ce, avant même que quiconque ne l’ait encore vu.

« L’expérience Sundance a été si étrange, si irréelle ; personne n’avait encore vu le film, mais tout le monde en parlait déjà. On n’était pas prêts à un buzz du genre. C’est flatteur quand même, mais ça ajoute beaucoup de pression », confie Danny Philippou, rencontré par Le Journal plus tôt cette semaine.

Les frères Philippou étaient de passage dans la métropole pour la première canadienne de leur premier film, présentée à guichets fermés dans le cadre du festival Fantasia.

Conjurer les morts

Dans Parle-moi (ou Talk to Me, dans sa version originale anglaise), les cinéastes mettent en scène une bande d’amis qui apprennent à conjurer les morts grâce à une main nécrosée.

Ce qui ne devait être qu’un moyen de briser la glace lors des soirées arrosées prend une tournure sinistre lorsque l’un d’entre eux tombe sous l’emprise d’un esprit malveillant.

Mais si les séquences horrifiques ont monopolisé l’attention médiatique portée vers ce premier long métrage, Parle-moi sert également de véhicule à une réflexion sur le deuil et la maladie mentale. Un aspect tout aussi important pour les cinéastes.

« On voulait d’abord et avant tout faire un film qui fonctionne autant dans l’horreur que dans le drame », précise Michael Philippou.

Aux commandes de Street Fighter

Avant même que Parle-moi ne prenne officiellement l’affiche, on pouvait déjà affirmer qu’on n’a pas fini d’entendre parler de Danny et Michael Philippou ; les deux frères piloteront en effet la nouvelle adaptation cinématographique de la saga vidéoludique Street Fighter. Une tâche évidemment colossale vu la popularité du matériel source. Les réalisateurs sont prêts à relever ce défi et, chemin faisant, redonner leurs lettres de noblesse aux films inspirés de jeux vidéo.

« Je crois que, souvent, on engage des réalisateurs et des scénaristes qui se foutent un peu du matériel original. Ils essaient d’appliquer une recette hollywoodienne, mais perdent de vue les personnages et l’essence du jeu vidéo », avance Michael Philippou.

« On a une connexion très forte avec les jeux vidéo Street Fighter, alors c’est très, très excitant pour nous d’être ceux qui le porteront à l’écran de nouveau », ajoute Danny Philippou.

♦ Le film Parle-moi est désormais à l’affiche.