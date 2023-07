TÉLÉ : cinq productions qui laissent place à la magie et à l’illusion!

Elles font rêver les petits comme les grands. Elles étonnent, déstabilisent, laissent pantois et perplexe. Mais surtout, elles amusent. Peu importe comment elles sont présentées, la magie et l’illusion ont un pouvoir d’attraction indéniable. Voici cinq productions qui en font foi.

Langevin, tours de ville

Photo fournie par ICI Artv

Pas besoin de se rendre à Las Vegas ni de s’asseoir dans les plus grandes salles d’Europe pour apprécier de saisissantes illusions. Le Québécois Luc Langevin fait partie de l’élite de sa profession et il le démontre une fois de plus avec cette émission tournée à Montréal. En compagnie de trois autres magiciens, il se frotte à la téléportation, présente un défi sous l’eau, etc. Les comédiens bien connus qu’il prend à témoin n’en reviennent évidemment pas. On les comprend.

► 3 épisodes disponibles sur Tou.tv

Magic for Humans et Magic for Humains - Spain

Photo fournie par Netflix

Ici, on se permet de marier la magie à l’humour. On se donne le droit de délaisser la scène et les gros studios de tournage pour descendre dans la rue, à la rencontre des gens. Plusieurs thèmes sont abordés durant chaque épisode, comme la maîtrise de soi, l’amour ou la croyance que voir, c’est croire. Dans Magic for Humans, le magicien Justin Willman assure que ses tours sont présentés sans aucun montage. Dans le dérivé espagnol, c’est l’illusionniste barcelonais El Mago Pop qui s’amuse.

► Sur Netflix

Le prestige

(V.O. The Prestige)

Photo fournie par Touchstone Pictures

Prenez deux acteurs très connus, Christian Bale et Hugh Jackman. Transformez-les en prestidigitateurs. Créez une forte rivalité. Présentez le numéro « L’homme transporté » où une grande cuve d’eau représente un véritable danger. Mêlez-les à une histoire de mort suspecte. Vous obtiendrez un film de fiction original qui se déroule en Angleterre, au 19e siècle. L’obsession à être le meilleur, la compétition malsaine et les ego surdimensionnés viennent étoffer un scénario où règne la tension. Le récit compte sur plusieurs autres vedettes, dont le regretté David Bowie.

► Pour les abonnés de Disney+

Amandine Malabul, sorcière maladroite

(V.O. The Worst Witch)

Photo fournie par CBBC Productions

Il est bon de rappeler aux enfants qu’il n’y a pas qu’Harry Potter qui peut apprendre (ou pas) la sorcellerie. Dans l’univers fantastique, plusieurs surdoués ont aussi la chance d’acquérir des habiletés extraordinaires. Mais ce n’est pas parce qu’on est accepté dans une école de magie que tout nous arrive sans travailler. Amandine Malabul en sait quelque chose. Du haut de ses 10 ans, elle étudie pour devenir une sorcière digne de ce nom, mais elle est malchanceuse et empotée. Vedette de huit romans, l’élève est passée du livre à la télé avec son lot d’accidents.

► 4 saisons offertes sur Netflix

Cameron Black : l’illusionniste

(V.O. Deception)

Photo fournie par Warner Bros Television

Les créateurs de cette série américaine ont osé. Comme personnage principal, ils ont décidé de présenter un illusionniste, un fait plutôt rare. Puis, ils lui ont fait vivre le pire des cauchemars, car son secret le plus important est révélé au grand jour. Tout ça, en confiant le rôle à un acteur méconnu : Jack Cutmore-Scott. Là où ça devient très intéressant, c’est que le magicien déchu a l’occasion de se servir de ses habiletés hors du commun et d’aider le FBI, au grand dam de nombreux criminels.

► 1 saison à regarder sur Club illico