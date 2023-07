Remaniement ministériel au pays sans bon sens

Le premier ministre Justin Trudeau a procédé, selon ses dires, à un important remaniement ministériel. C’est vrai en nombre, mais ce jeu de chaises musicales ne change rien à la nature de son gouvernement.

Pour certains, c’était une erreur stratégique de procéder à ce remaniement en pleine période de vacances. Je crois plutôt que c’était habile! Il a voulu donner l’impression d’une plus grande préoccupation pour l’économie, malgré qu’il maintienne sensiblement les mêmes acteurs dans les ministères économiques.

Le remaniement survient à un moment où la population est moins attentive à la scène politique en se contentant de survoler la nouvelle. Elle retiendra le grand brassage, ce n’est que plus tard qu’elle constatera que celui-ci ne lave pas plus net en passant par-dessus bord les ministres les plus critiqués au cours des derniers mois.

Il faut reconnaître que le premier ministre a tout de même fait une fleur au Québec en reconduisant ses ministres clés dans leur poste ou en leur offrant une promotion. Il a même ajouté une participation supplémentaire du Québec à son cabinet.

Est-ce que ce sera suffisant pour garder dans l’ombre les conservateurs au Québec lors des prochaines élections générales? On peut raisonnablement croire qu’il voudra les déclencher à court terme pour que sa supercherie ne soit pas dévoilée et que les Canadiens constatent que son remaniement était de la poudre aux yeux.

Un choix cornélien

Le Canada constitue de plus en plus un pays artificiel alors que les ambitions des territoires et des nations fondatrices sont aux antipodes. Cela rend d’autant plus ardu le choix des Québécois entre souscrire à un parti qui se concentre sur les intérêts du Québec ou à un parti de pouvoir comme le PLC pour contrer le néoconservatisme de Pierre Poilievre.

Le gouvernement Trudeau apparaît de plus en plus usé par le pouvoir et choque le bon sens d’un grand nombre d’électeurs. Il semble toutefois moins catastrophique que le PCC de Poilievre qui a su démontrer son incompétence économique et sa capacité d’entretenir le désordre social au cours des derniers mois.

Pour les nationalistes québécois, le Bloc demeure encore le choix pertinent pour la promotion et la défense des intérêts du Québec et de son identité. Ce choix pourrait cependant ouvrir la porte aux conservateurs et compliquer l’expression des valeurs québécoises avec un gouvernement canadien de l’ultradroite.

Élection dans Jean-Talon

La remontée du PQ dans les sondages pourrait s’avérer revigorante pour le Bloc et faire mal au PLC.

Justin Trudeau aurait intérêt à ce que le résultat du scrutin dans Jean-Talon ne soit pas connu avant les élections fédérales, surtout si un député péquiste est élu.

Bizarrement, cette élection partielle dans une circonscription provinciale pourrait être un incitatif supplémentaire pour déclencher des élections générales au Canada.

Jean-Talon est un gros test pour Paul St-Pierre Plamondon. Pour Justin Trudeau, il se révèle un embarras à un bien mauvais moment!