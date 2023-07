Tous les maux du monde sur un seul pays

Le Niger ne reçoit jamais d’attention, de notre part tout au moins, et c’est une erreur. Cet immense pays du Sahel africain est au carrefour d’absolument tous les problèmes actuels du monde, rien de moins. Et pour compliquer les choses, comme si c’était possible, les militaires viennent d’y perpétrer un autre coup d’État.

J’écris un «autre» coup d’État, parce qu’il s’agit du cinquième depuis l’indépendance du pays, ancienne colonie française, en 1960. Les putschistes ont écarté du pouvoir le président élu Mohamed Bazoum, justifiant leur geste par «la dégradation continue de la situation sécuritaire et la mauvaise gouvernance économique et sociale».

UN CHAMP DE BATAILLE DANS LA «GUERRE CONTRE LA TERREUR»

Prenons-les aux mots: la «dégradation de la situation sécuritaire» tient à la violence que continuent d’alimenter les mouvements djihadistes dans la région. Au sud, les extrémistes de Boko Haram terrorisent le Nigeria avec une barbarie à laquelle répondent tout aussi sauvagement les forces de l’ordre.

À l’ouest, une branche d’Al-Qaïda, Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin, ainsi que les combattants de l’État islamique dans le Grand Sahara sèment la mort au Mali et au Burkina Faso. Selon la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, 40% du territoire burkinabé est contrôlé par les islamistes.

Preuve de la position centrale du Niger dans la lutte contre l’expansion djihadiste, c’est là que les États-Unis ont installé une base de drones et posté plus d’un millier de leurs soldats. Les Français, chassés du Mali, y ont aussi transféré une partie de leurs troupes. Cela dit, ce rare solide allié de l’Occident dans la région n’échappe pas à la tentation «wagnérienne».

LA POURSUITE DE L’AFFRONTEMENT ENTRE L’OCCIDENT ET LA RUSSIE

Comme à Bamako et à Ouagadougou au cours des dernières années, des manifestants se sont rassemblés jeudi dans les rues de Niamey, la capitale du Niger, scandant des slogans anti-français et agitant des drapeaux russes. Pas étonnant d’ailleurs que le chef de Wagner, Evguéni Prigojine, ait associé le coup d’État à la «lutte du peuple nigérien contre les colonisateurs».

Présent un peu partout dans cette région d’Afrique, Wagner se paie à même la mine d’or de Ndassima en République centrafricaine ou reçoit directement un salaire, comme les 10,8 millions de dollars américains que lui verse chaque mois la junte militaire malienne pour briser la rébellion islamiste.

Avec les septièmes ressources mondiales d’uranium, le Niger a de quoi satisfaire l’appétit grandissant des sbires de Vladimir Poutine en Afrique.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET MIGRATION

Enfin, c’est par le Niger que transite une bonne partie de la migration africaine vers l’Europe. L’Union européenne le sait bien, elle qui a versé plus d’un milliard en aide au pays entre 2017 et 2020, dont le quart devait servir à restreindre les mouvements migratoires.

Parallèlement toutefois, les Nigériens comme les autres peuples du Sahel sont jetés par millions sur les routes de l’exil, les changements climatiques accentuant sécheresse et inondations subites. Les températures grimpent, a-t-on estimé dans la région, une fois et demie plus vite que la moyenne mondiale.

De la terreur islamiste aux chaleurs suffocantes, des mercenaires russes aux trafiquants d’êtres humains, difficile de croire que le dernier coup d’État apportera la bouffée d’espoir dont les Nigériens ont tant besoin.

NIGER, AU CŒUR DE L’AFRIQUE

25,4 millions d’habitants

99% musulmans

Le taux de fécondité est le plus élevé au monde: 6,2 enfants par femme en 2021

Le Niger fait partie des dix pays les plus pauvres de la planète.

Nigériens ayant besoin d’aide humanitaire, selon l’ONU: