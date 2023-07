«Trop cher» pour des vacances ici: des Québécois rallient le sud en plein été

Devant l’inflation galopante, de nombreux Québécois ont choisi d’aller passer leurs vacances estivales dans les destinations soleil. Que ce soit en avion, en voiture ou en bateau, ils ont décidé de partir en quête de temps de qualité de l’autre côté de la frontière pour économiser.

La semaine dernière, Le Journal a calculé qu’une journée de vacances pour une famille de quatre personnes peut coûter près de 1000$ en demeurant tout à fait raisonnable. Ce constat a provoqué de fortes réactions sur les réseaux sociaux.

Des centaines d’internautes ont souligné qu’il serait moins dispendieux de se payer un forfait familial dans un tout inclus que de passer des vacances dans la belle province.

«Si on compare des pommes avec des pommes, qu’on en profite de la même manière qu’on le ferait dans un tout-inclus, c’est nettement plus avantageux d’aller dans le sud même si les tarifs sont 15 à 20% plus élevés qu’avant 2020», déclare le président de l’Association des agents de voyage du Québec, Moscou Côté.

Prix exorbitants

Préparés à passer leurs vacances au Québec, Sébastien Lapointe et sa conjointe ont été sérieusement refroidis par les tarifs pendant leur planification.

«On voulait aller passer une semaine dans le coin de Québec et rester à Entourage sur le lac, à Lac-Beauport, explique le père de famille originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie. On trouvait que c’était une bonne place pour mélanger les activités de plein air, la plage et les sorties.»

En faisant ses calculs, M. Lapointe a constaté que cette semaine de repos aurait coûté «plus de 3000$», si on inclut les repas, le transport et les activités gratuites et payantes pour sa famille de quatre personnes. Pourtant, il soutient que la plus grande extravagance dans son budget était une sortie au Village Vacances Valcartier.

Changement de cap

Un voisin l’a finalement convaincu de prendre part à une croisière partant de New York à destination des Bahamas. La famille Lapointe sera donc à bord d’un grand navire sur lequel tout est inclus pour sept jours, à partir du 30 juillet, et passera les vacances estivales hors du Québec pour la première fois.

«Non seulement on va économiser, mais en plus, c’est pratiquement certain qu’il y aura du beau temps. Les enfants vont pouvoir s’amuser dans les glissades d’eau sur le bateau, on va bien manger et on va découvrir de nouveaux endroits.»

Sébastien Lapointe affirme qu’il sera désormais plus à l’affût des occasions en or pour s’évader à l’extérieur du pays pendant la période estivale. Cette option deviendra même sa priorité.

Demande en hausse, offre stable

Selon le président de l’Association des agents de voyage du Québec, le nombre de voyageurs qui ont décidé d’aller vers les destinations balnéaires pendant la saison estivale «ne peut pas vraiment augmenter» comparativement aux années précédentes.

«Les avions ont une capacité limitée qui n’a pas changé. Il n’y a pas non plus eu d’ajout de vols, donc l’offre est demeurée la même. Peut-être que la demande a légèrement augmenté et que c’est un peu ce qui a fait monter les prix, mais c’est difficile à mesurer parce qu’on se retrouve à peu près avec le même nombre de sièges commercialisés qu’en 2019.»