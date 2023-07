Un homme et une femme tués dans une frappe russe

Un homme et une femme ont été tués samedi dans une frappe russe ayant touché Zaporijjia, grande ville du sud de l'Ukraine, ont rapporté les autorités locales.

• À lire aussi: L'armée russe affirme avoir frappé un centre de commandement de l'armée ukrainienne à Dnipro

• À lire aussi: Moscou dit avoir intercepté un deuxième missile ukrainien dans le sud-ouest de la Russie

«Un missile ennemi a touché une zone dégagée. Malheureusement, un homme et une femme ont été tués», a déclaré sur son compte Telegram Anatoli Kourtev, le secrétaire du conseil municipal de la ville, ajoutant qu'une autre femme avait été blessée.

Selon lui, «l'onde de choc a détruit les fenêtres d'immeubles de grande hauteur, endommagé le bâtiment d'une institution éducative et un supermarché».

Photo tirée de Reuters

Les médias ukrainiens ont diffusé des images des suites de l'attaque, montrant la devanture d'un supermarché détruite, ses rayons désertés et plongés dans le noir en raison de l'effet de souffle de l'explosion.

Selon les forces armées ukrainiennes, l'armée russe a lancé «cinq missiles et 19 frappes aériennes» au cours de la journée écoulée et tiré «30 fois avec des systèmes de lance-roquettes multiples sur les positions» des troupes ukrainiennes et des zones habitées.