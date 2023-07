Alexander Zverev l'emporte chez lui

L'Allemand Alexander Zverev (19e mondial) a remporté dimanche le tournoi de Hambourg en battant en finale le Serbe Laslo Djere 7-5, 6-3, son premier titre sur le circuit ATP depuis le Masters en novembre 2021.

Zverev, 26 ans et ex-N.2 mondial, confirme son retour au plus haut niveau, un an et deux mois après sa terrible blessure aux ligaments de la cheville en demi-finale de Roland Garros face à Rafael Nadal.

Plus de détails suivront.