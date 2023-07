Donald Trump pire que son ami Richard Nixon

Avant son discours de samedi soir à ses partisans, Trump a vanté l'ancien président disgracié Richard Nixon sur son application Truth Social. Trump a entretenu une longue amitié avec Nixon et prête une attention particulière à la façon dont il a évité la prison.

Le parallèle entre les deux hommes est encore plus frappant alors que Trump est maintenant accusé d’avoir voulu détruire des preuves comme Nixon l’a fait lors du scandale du Watergate.

Les deux hommes sont du même acabit. Trump en plus dangereux. Comme Nixon, Trump, s’il est réélu, à l'intention d'utiliser les pouvoirs et l'autorité de la présidence pour pervertir la Constitution américaine et accaparer tous les pouvoirs par tous les moyens.

La fascination et l'admiration de Trump pour Nixon durant sa campagne de 2016 étaient déjà manifestes. Il lui a emprunté des phrases de son discours à la convention républicaine de 1968 et a parlé avec enthousiasme de Nixon dans des interviews.

Une longue amitié les lie. Trump espérait voir Nixon se rapprocher de lui dans les années 80 : «L'une de mes grandes ambitions est d'avoir les Nixon comme résidents dans la Trump Tower».

Il voulait profiter des conseils de l’ancien président déchu, tout aussi amoral et dénué de principes que lui, qu’il a toujours admiré. Il envisageait déjà de se présenter à la présidence comme le révèle une lettre encadrée de Nixon exposée dans son bureau de sa tour de New York.

Comme Nixon, Trump a traité le Congrès et la constitution comme des entraves à ses ambitions.

À l’instar de Nixon, il a orchestré un assaut généralisé contre la constitution, convaincu lui aussi que le président et ses hommes de main étaient au-dessus des lois.

Lors d'un entretien téléphonique avec l'émission «Fox & Friends», Trump a déclaré : «J'ai beaucoup appris de Richard Nixon - ne virez pas les gens». Nixon a commis une erreur en licenciant un certain nombre d'assistants qui ont fini par fournir des preuves contre lui. Si les assistants de Trump, dont il assume les frais juridiques lui restent fidèle, beaucoup d’indications laissent croire que plusieurs de ses collaborateurs coopèrent aux enquêtes du FBI.

Capture d’écran de la lettre de Nixon à Trump -1987

«Dirty Tricks» pour Nixon et Trump

Trump a déjà pardonné certains de ses acolytes condamnés pour des crimes durant son premier mandat. Un d’entre-deux, le méprisable Roger Stone a aussi été au service de Nixon. Stone est fier de son travail pour Nixon qu'il admire beaucoup. Il a même un tatouage du visage ingrat du président déchu sur son dos. Il reconnaît avoir accompli des «Dirty Tricks» (coups de salaud) pour Nixon, ajoutant en souriant qu'il n'avait que 19 ans lorsqu'il les a commis.

Trump a commué la peine de prison de Stone pour ses coups de salaud en sa faveur. Reconnu coupable d'entrave à la justice, de mensonge au Congrès et de falsification de témoin il avait été condamné à quarante mois d’incarcération.

Stone et Trump grouillent dans les mêmes milieux fétides depuis plus des décennies.

Trump: s’en sauver comme Nixon

Quarante membres de l’administration Nixon ont été inculpés ou emprisonnés, dont deux de ses chefs de cabinet, H.R. Haldeman et John Erlichman, et John Mitchell, procureur général des États-Unis. Son vice-président, Spiro Agnew, a été reconnu coupable de corruption alors qu'il était gouverneur du Maryland. Il a évité la prison : simplement condamné à trois ans de probation et à payer une amende ridicule de dix mille dollars. La démission d'Agnew de la vice-présidence a permis à Nixon de nommer Gerald Ford à sa place qui l’a ensuite pardonné en retour d’ascenseurs.

L'historien Julian Zelizer a estime que Trump «a essentiellement étudié Richard Nixon afin d’apprendre à s'en tirer.» Trump, lui, espère se pardonner lui-même.