En spectacle au Centre Bell: un dernier tour de piste pour 50 Cent à Montréal

Amateurs de rap et nostalgiques des années 2000, ceci pourrait bien être votre dernière occasion de voir 50 Cent en spectacle à Montréal. L’artiste de 47 ans originaire du Queens, à New York, a laissé sous-entendre sur ses réseaux sociaux que sa tournée Final Lap Tour serait probablement sa dernière en carrière. En attendant son arrivée au Centre Bell, voici cinq faits saillants sur le parcours du légendaire rappeur.

Get rich or die tryin’

La tournée Final Lap Tour se veut une célébration du 20e anniversaire de cet album, qui a propulsé 50 Cent au sommet des palmarès. Cet opus, qui comprend des titres tels que In da Club, P.I.M.P. et 21 Questions, a été certifié platine à neuf reprises aux États-Unis et classé 12e meilleur projet de la décennie 2000-2010 par Billboard.

Une belle carrière en cinéma

Après ses débuts au grand écran, en 2005, dans le film semi-biographique qui porte le même nom que son premier album, 50 Cent s’est visiblement découvert une passion. On a ensuite pu le voir apparaître aux côtés de Jake Gyllenhaal dans le film de boxe Southpaw (2015), puis en compagnie de Gerald Butler dans Den of Thieves (2018). Certains se souviendront aussi de sa transformation extrême pour son rôle dans Things Fall Apart (2011), alors qu’il incarnait un jeune athlète atteint du cancer.

Partenariat avec Steve Jobs

En entrevue avec MSNBC, 50 Cent a admis avoir reçu près de 200 000$ de Steve Jobs, en 2003, après que ce dernier eut accepté que le rappeur mette en évidence le iPod dans le vidéoclip de la chanson P.I.M.P. Il s’agissait du premier placement de produit effectué par Apple dans un vidéoclip musical.

Une balle de fusil dans la langue

Ce n’est pas un adon si l’accent de 50 Cent semble aussi particulier à l’écoute. En 2000, le fondateur de G-Unit a survécu à une fusillade, alors qu’il se trouvait devant la résidence de sa grand-mère. L'événement lui a laissé en souvenir une balle de calibre 9 mm logée dans la langue.

«Les fragments de balle que j’ai dans la langue changent ma façon de parler et de rapper», avait-il mentionné en entrevue au Graham Norton Show.

Un produit d’Eminem et Dr Dre

50 Cent admet, régulièrement et sans aucune gêne, qu’il doit sa carrière à Eminem et à Dr Dre. C’est originalement Eminem qui a découvert 50 Cent, alors que celui-ci était actif dans la réalisation de mixtapes. Au cours de leur carrière, les deux rappeurs et le producteur ont développé une relation fraternelle et depuis, les collaborations ne font que s’accumuler.

50 Cent est d’ailleurs en préparation pour une série télévisée honorant la carrière de Slim Shady.

50 Cent sera en spectacle au Centre Bell les 1er et 2 août. Il sera également à Toronto le 31 juillet et le 22 septembre.