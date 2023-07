EN VIDÉO | Il marche sur 150 mètres sur un fil élastique du haut du 61e étage

L’athlète Jaan Roose a battu le record pour la plus longue traversée de «slackline» sur une distance de 150 mètres à plus de 180 mètres (61 étages) dans les airs sur un fil de 2,5 centimètres de largeur.

À la différence des funambules qui circulent sur un fil de fer tendu, les athlètes de «slackline» marchent sur un fil élastique.

M. Roose a battu le record sur un fil installé entre deux bâtiments au Qatar, rapporte Reuters.

«Je me sens super bien, affirme l’athlète. Après tant de travail à essayer de trouver le parfait moment dans la journée avec le moins de vent possible et pas trop de soleil, de finalement pouvoir la marcher d’arriver de l’autre côté, c’est génial.»

Jaan Roose n’en était pas à sa première expérience sur un fil, lui qui est triple champion du monde, mais il s’agissait de sa plus haute marche.

