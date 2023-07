«Il était mon plus grand fan, je voulais gagner pour lui» : le pilote de Formule 1 Charles Leclerc à propos de son père mort d’un cancer à 54 ans

Charles Leclerc est ambitieux, déterminé, en plus d’aimer prendre des risques et il ne se gêne pas pour le dire. Le vice-champion du monde de Formule 1 en 2022 est un amoureux fou de la course automobile, tout en étant conscient du fait que le risque fait partie de l’équation. Plutôt réservé de nature, le Monégasque de 25 ans a l’esprit d’un champion prêt à tout pour gagner, ayant tout abandonné pour se consacrer à sa passion, et ce, quoi qu’il advienne. C’est ce que l’on apprend dans sa biographie, Le prodige, signée Rémi Boudoul.

Si son adversaire, le Néerlandais Max Verstappen, double champion du monde en Formule 1, s’est attiré le surnom du nouveau roi de la F1, on appelle désormais Charles Leclerc le petit prince de la F1. Un surnom qui lui va bien, car plusieurs estiment qu’il a ce qu’il faut pour devenir le futur champion du monde, d’autant plus qu’il a un petit côté artiste.

Le coureur aux 11 millions d’abonnés sur Instagram est passionné par la mode. Il n’exclut pas éventuellement de jouer un rôle plus important dans ce monde, voire de lancer sa propre marque de vêtements, après sa carrière de pilote.

Mais aujourd’hui, l’heure est au championnat de Formule 1. Né à Monaco en 1997, il se dit très fier de représenter la principauté aux championnats de F1. C’est d’autant plus significatif lorsque l’on sait qu’il est le plus jeune pilote de Ferrari à avoir triomphé lors d’un Grand Prix. C’était en Belgique, en 2019, alors qu’il n’était âgé que de 21 ans.

La course dans le sang

Dès sa première saison en karting en 2005, il remporte le championnat régional avec 15 victoires. Depuis, il ne cesse de cumuler les podiums.

En 2008, il devient vice-champion de France Minimes avec un total de 11 podiums. En 2010, il se classe vice--champion de France KF3, dans la catégorie des moins de 18 ans et il est le plus jeune pilote à remporter la Monaco Kart Cup. Parmi ses nombreux exploits, citons entre autres quatre victoires en Formule 3 et sept victoires en Formule 2.

C’est finalement l’écurie Alfa Romeo qui lui donnera sa première chance en Formule 1, en 2018, avant qu’il fasse le saut avec Ferrari l’année suivante.

En lisant sa biographie, on comprend que le succès ne lui est pas monté à la tête. Il considère ses mécaniciens comme des membres de sa famille. Tout comme les ingénieurs, les commissaires de course et, bien évidemment, les spectateurs.

Une famille de pilotes

Si Charles Leclerc est passionné de course automobile, c’est que cette passion lui a été transmise par son père, Hervé Leclerc, un ancien pilote de F3 qui a connu la gloire dans les années 1990. Il a transmis cette passion non seulement à Charles, mais également à ses deux autres fils, Lorenzo et Arthur. Ce dernier est d’ailleurs pilote de Formule 2.

Quand Charles était enfant, son père le traînait sur les circuits, lui faisant faire ses premiers pas dans le karting dès ses cinq ans.

Un cancer a emporté le père de famille en 2017, à seulement 54 ans, et Charles en a été fortement ébranlé.

« Vous n’êtes absolument pas préparé à une telle chose, a-t-il confié. Perdre son père si tôt te change à jamais. »

« Mon père était mon plus grand fan et il voulait que je sois le plus performant possible. Je voulais gagner pour lui. »

Des amis partis trop tôt

La mort de son père n’a pas été le seul coup dur personnel qu’a rencontré le coureur de F1. Il y a aussi eu la mort de Jules Bianchi, un pilote qu’il considérait comme un véritable mentor et un ami proche. Il est décédé des suites d’un accident fatal au Grand Prix du Japon, en 2014. Il n’avait que 25 ans.

Ça aurait pu être suffisant pour que le petit prince abandonne la course automobile, mais après un travail d’introspection, le coureur monégasque a préféré s’accrocher à son rêve, développant une force de vaincre au nom de ceux qui sont partis.

De surcroît, Charles Leclerc a aussi perdu son grand ami, Anthoine Hubert.

« Cette période difficile m’a aidé à mûrir, a confié le pilote. Je suis devenu plus fort mentalement. »

♦ Rémi Boudoul est journaliste sportif et ancien pilote de course automobile.

♦ Il est également l’auteur du livre, Derrière la visière et de la biographie de Fabio Quartararo, El Diablo.