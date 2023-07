Le lac Saint-Jean intraitable avec les nageurs

Intraitable. Cruel ou impitoyable. Utilisez le qualificatif que vous voulez, mais le lac Saint-Jean a été fidèle à sa réputation samedi, en forçant à l’abandon tout près de la moitié des nageurs qui l’ont défié.

Ce n’est pas un hasard si tous les athlètes spécialistes des longues distances en eau libre veulent ajouter la Traversée internationale du lac Saint-Jean à leur palmarès. Elle apporte prestige à ceux qui l'effectuent et glorifie ceux qui la gagnent.

«C’est une traversée qui est ultra réputée. Tous les nageurs la connaissent et savent à quel point elle reste difficile à gagner», notait le double champion du monde sur 25 km en eau libre, Axel Reymond, avant de prendre le départ.

C’est justement lui, le grand favori de la journée, qui a été l’une des premières victimes du lac Saint-Jean. Le Français avait fait part de ses intentions d’être le premier à rallier Roberval, mais il n’avait pas prévu le faire par la route 169.

«J’ai pris un petit coup de froid après 30 minutes. [...] Petit à petit, j’ai eu des crampes musculaires, mal au ventre. [...] J’avais tout le corps qui se crispait et j’arrivais plus à nager», a raconté Reymond, pourtant un habitué du froid.

Depuis l’an 2000, l’épreuve de 32 km voit en moyenne 4,3 athlètes abandonner la compétition, un chiffre loin des 10 qui ont dû renoncer, samedi. Ils étaient 21 à avoir pris le départ.

Abandons en série

La température de l’eau, mesurée deux heures avant la course au beau milieu du parcours entre Péribonka et Roberval, était de 19,9°C, avait annoncé l’organisation samedi matin. À cette température, les nageurs ne peuvent porter de combinaison isothermique.

Mais alors que les nageurs alignaient les kilomètres, de nombreux courants froids les ont happés. Certains athlètes sont persuadés d’avoir affronté des eaux à 15 ou 16°C.

Plutôt calme en matinée, l’immense plan d’eau s’est également agité un peu plus vers la mi-course, ne donnant aucun répit aux concurrents.

S’est ensuivi un défilé d’abandons. Plusieurs sont rentrés à Roberval en bateau, congelés, et avec de la difficulté à mettre un pied devant l’autre.

Le champion de cette 69e Traversée internationale du lac Saint-Jean, l’Italien Francesco Ghettini, n’a pas hésité à parler de «la course la plus difficile de [sa carrière]».

Sa température corporelle à 27

Dernier nageur à abdiquer, William Racine, de Beauport, était à 3,5 km de l’arrivée quand le personnel médical lui a ordonné de sortir.

Une fin crève-cœur pour l’athlète de 26 ans, qui s’était doté d’un congélateur, qu’il avait modifié, afin de s’y plonger pour augmenter sa résistance au froid.

«Les médecins me posaient des questions et je n’étais pas capable de répondre. Ils ont pris ma température corporelle et j’étais à 27 degrés», s’est souvenu Racine, 26 ans, qui a mis du temps avant de digérer la décision.

Malgré tout, le militaire de carrière reste fier de son effort. «Même si c’est marqué abandon sur le papier, je n’ai pas abandonné», dit-il, un brin orgueilleux.

Fin d’entrevue abrupte

Le Beauceron Philippe Lacasse, huitième (voir autre texte), racontait aux membres des médias à quel point son combat contre le froid avait été difficile quand l’entrevue a été interrompue à la demande du personnel médical de la Traversée qui a demandé à le rapatrier illico au centre médical.

Le grand gaillard de 6 pi 9 po était visiblement encore torturé par le lac froid dans lequel il a baigné durant un peu plus de 8 heures. «Le plus gros défi, ce n’était pas la distance, c’était la température», a-t-il eu le temps de dire.

Une série d’abandons

Sandra Frimerman-Bergquist |. É-U. |. Après 2h01

Axel Reymond. |. FRA. |. Après 2 h 05

Aquiles Balaudo. |. ARG. |. Après 2h17

Martin Miguel Carrizo Yunges. |. Après 2h22

Bailey Armstrong. |. AUS. |. Après 3h25

Matias Diaz Hernandez. |. ARG. |. Après 3h46

Aleksandar Ilievski. |. MKD. |. Après 4h15

Jack Wilson. |. AUS. |. Après 5h06

Elena Lionello. |. ARG. |. Après 6h42