Londres en 10 séries

La capitale anglaise est un royaume pour les plateaux de tournage. Il faut dire que la ville a beaucoup évolué dans les 20 dernières années. Le moderne rencontre le patrimoine, des quartiers délabrés se sont embourgeoisés. Londres est belle, diversifiée et accueillante. On y a suivi un des plus longs règnes avec Elizabeth II, des enquêteurs célèbres en sont issus. Pas étonnant que Ted Lasso s’y soit plu rapidement. Voici tout de cette fascinante ville en 10 séries récentes.

Ted Lasso

Photo fournie par Apple TV

En débarquant en Angleterre, Ted Lasso a tout appris : les règles du soccer, la vie à l’anglaise et les valeurs qu’il devrait mettre de l’avant pour gagner le respect, puis pour donner espoir. Il n’y a pas plus bienveillant que cette série. Et le lieu dans lequel ses personnages évoluent y est pour quelque chose. Nous sommes à Richmond, en banlieue de Londres, et ses lieux naturels ont été utilisés. Ted habite sur Paved Court, une petite rue piétonne où se trouvent de charmants commerces. On y vend d’ailleurs aujourd’hui la marchandise de la populaire série et de son équipe (fictive). Le pub où les partisans regardent tous les matchs et où le coach aime prendre une bière, The Crown & Anchor, se nomme dans la vie The Prince’s Head et il est possible d’y lever son verre. Quant au soccer ? Les pratiques sont filmées au SkyEx Community Stadium et les matchs au Selhurst Park, tous deux situés à 45 minutes de Londres.

► Disponible sur Apple TV+

I May Destroy You

Photo fournie par BBC Pictures

Excellente série crue et authentique qui suit le parcours d’une jeune auteure victime d’un viol. Arabella vit dans un logement deux pièces du quartier Hackney au nord-est du Centre-ville. On la voit arpenter Kingsland High Street pour prendre le bus. Plusieurs scènes se déroulent dans le quartier Shoreditch. On y voit, entre autres, l’intérieur du pub Queen of Hoxton situé au coin de Curtain Road et Worship Street. C’est en ligne directe avec Soho, où elle a aussi ses habitudes. Elle y rencontre son agent à son bureau sur D’Arblay Street, fréquente un bar (fictif) de Oxford Circus et marche sur Tottemham Court Road. La St Paul Cathedral apparaît dans un épisode.

► Disponible sur Crave

Fleabag

Photo fournie par BBC

La comédie dramatique de Phœbe Waller-Bridge suit le quotidien d’une trentenaire en deuil de sa meilleure amie et partenaire, qui tente de survivre entre son café non fréquenté et ses histoires de cœur sans avenir. Elle est campée dans le secteur de Dartmouth Park, situé entre l’autoroute et le quartier Camden, au nord-ouest de la ville. Le café qu’elle ouvre se trouve sur York Rise. Sa sœur, Claire, vit à un coin de rue sur Laurier Road. Fleabag vit tout près de la station de métro Hampton et ses rencontres avec séduisant prêtre ont été filmées à la Parish Church de St. Andrew’s sur Old Church Lane.

► Disponible sur Amazon Prime

The Diplomat

Photo fournie par Netflix

Dans ce thriller politique, Kate Wyler, une brillante diplomate, se retrouve ambassadrice des États-Unis à Londres alors qu’une crise internationale éclate et qu’elle doit conjuguer avec les manœuvres de son mari, ex-diplomate. La production a utilisé des images extérieures de la véritable ambassade américaine à Londres sur Nine Elms. Le somptueux palais de l’ambassadrice est normalement situé dans Regent’s Park, Winfield House, et possède le deuxième plus grand jardin après Buckingham. Mais celle utilisée dans la série, Wrotham Park, se trouve plutôt à South Mimms, dans le Hertfordshire, à 30 minutes de Londres.

► Disponible sur Netflix

The Crown

Photo fournie par Netflix

Dans cette série Peter Morgan documente (en fiction) la vie de la reine Elizabeth II, de la mort de son père jusqu’au début des années 2000. L’équipe a fait preuve de subterfuge pour reproduire les lieux réels qui appartiennent à la royauté. La Wilton House, dans le comté du Wiltshire (qui peut être visité), et la Lancaster House ont servi de « doublures » à Buckingham Palace. Cette dernière est d’ailleurs située à 5 minutes de marche du célèbre palais royal. Son intérieur de style Louis XIV en a fait le décor parfait. On y reconnaît aussi le National Theatre Drury Lane et le Lyceum Theatre Greenwich, mais aussi West Kensington, Pall Mall, Covent Garden, King William Walk. Si vous sortez de Londres, sachez que c’est la Ely Cathedral dans Cambridgeshire qui a représenté la Westminster Abbey, la Winchester Cathedral à Hampshire a remplacé la St Paul Cathedral alors que la luxueuse résidence Brocket Hall du Hertfordshire est devenue Kensington Palace.

► Disponible sur Netflix

Bridgerton

Photo fournie par Netflix

Cette série romantique dépeint les tribulations de familles de la bourgeoisie. Nous sommes à une époque où le mariage permet de briller en société et de monter en grade. Si vous voulez vous la jouer chic et XIXe siècle, l’extérieur du manoir de la famille Bridgerton est la Ranger’s House, une élégante villa georgienne, régulièrement louée pour des mariages, dans le quartier de Greenwich, dans le sud-est de Londres. Le Old Royal Naval College, au bord de la rivière Greenwich, est le site où la population attend ardemment le nouveau pamphlet à potins de Lady Whistledown. Autrement, il vous faudra faire un pèlerinage à l’extérieur de la capitale pour admirer les nombreux sites historiques utilisés : la résidence de Lady Danbury et celle de la famille Featherington (Holburne Museum et Royal Crescent dans la ville de Bath) ou le majestueux (fictif) Clyvedon Castle où Daphne et Simon emménagent après leur mariage (Castle Howard dans le comté de Yorkshire). Le St James Palace de la reine Charlotte est le Hampton Court Palace où Henri VIII a vécu et que le public peut visiter à Surrey.

► Disponible sur Netflix

Sherlock

Photo fournie par BBC

Adaptation moderne des romans de Sir Arthur Conan Doyle avec Benedict Cumberbatch qui a connu beaucoup de succès. Si le célèbre détective réside dans les romans au 221B Baker Street, l’adresse utilisée dans la série est le 187 North Gower Street près de la station Euston dans Bloomsbury. On y retrouve aussi le vrai Speedy’s Cafe. Le St--Bartholomew’s Hospital est utilisé dans plusieurs épisodes. C’est là que le détective et Watson se sont rencontrés. Évidemment, il y a Scotland Yard, près de la Tamise et de Trafalgar Square, où les inspecteurs Lestrade et Dimmock travaillent. Outre Londres, les villes de Bristol et Cardiff ont régulièrement accueilli la production. Et si vous voulez voir quelques artéfacts de la série en sirotant une bière, rendez-vous au Sherlock Holmes Pub sur Northumberland Street.

► Disponible sur Amazon Prime

Luther

Photo fournie par Netflix

Luther (Idris Elba) est un policier au criminel si investi par son travail que sa vie tourne croche et l’oblige à surmonter certains démons. Le détective vit dans Aylesbury Estate, un immense complexe d’habitations de Walworth dans le sud-est de Londres qui a été démoli depuis. On y voit la station de métro Liverpool Street, le mythique Rivoli Ballroom, le Petticoat Lane Market et le centre d’achat Westfield.

► Disponible sur Netflix

The Bodyguard

Photo fournie par BBC World productions

Dans cette série haletante, on suit un vétéran de guerre qui, après avoir empêché une attaque terroriste, est appelé à protéger la ministre de l’Intérieur dont il ne partage pas les idées politiques. Si l’action se déroule au 10 Downing Street, elle a dans les faits été filmée au 8 John Adam Street dans le comté d’Adelphi à Westminster.

► Disponible sur Netflix

You

Photo fournie par Netflix

C’est une histoire de tueur en série et de fuite. La quatrième saison se déroule à Londres, où Joe Goldberg va jeter ses obsessions et son dévolu en changeant d’identité. Les scènes de bibliothèque ont été tournées au Royal Holloway College dans Surrey. Son appartement se trouve sur Kynance Mews, une ruelle de South Kensington où les logements sont apparemment hors de prix. Il passe régulièrement par le Spitalfields Market et la station de métro Liverpool.

► Disponible sur Netflix