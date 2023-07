[PHOTO] Piran, sur la surprenante côte slovène

Au 7e rang des côtes les plus petites du monde, la Slovénie touche à la mer Adriatique sur moins de 47 km. Parmi les joyaux de cette « Riviera » se trouve la ville vénitienne de Piran. Ses habitants, au nombre de 17 500, vivent dans un décor digne d’un film. Située sur une étroite péninsule montagneuse, cette ville borde la Croatie d’un côté et l’Italie de l’autre. Piran signifie « feu » en grec et a été nommée ainsi en raison de son phare stratégique à la navigation. L’un de ses plus beaux points de vue est celui de la terrasse de l’église Saint-Georges. Une perspective unique se révèle sur ses toits en tuiles d’argiles orangés.

Malgré une température caniculaire, je me rends sur les murailles fortifiées de Piran, et cela au prix d’une longue montée sur la colline. Mes efforts seront récompensés, car la vue panoramique en vaut grandement la peine même si le vent me fouette le visage et me refroidit les esprits... Du haut de ce promontoire, je fais décoller mon drone. La côte slovène prend une tout autre allure. La baie s’offre en contemplation avec ses eaux turquoise. C’est à vol d’oiseau que Piran se présente sous son angle le plus impressionnant...

Appareil : DJI Mavic Pro Mini 3

Objectif : 24 mm

Exposition : 1/4000s à F1,7, et cela

ISO : 100