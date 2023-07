Stéphanie Lapointe: le plaisir de se relever en cachette pour regarder la télé

Regarder la télé était une activité familiale, parfois entre frère et sœur, pour la jeune Stéphanie Lapointe. Avec un seul écran à la maison, il fallait forcément partager le temps d’écoute! Encore aujourd’hui, l’autrice en conserve de très beaux souvenirs...

Stéphanie, quelles productions jeunesse t’ont marquée ?

Comme tellement de jeunes de ma génération, j’ai été marquée par la série Watatatow. Les personnages ont grandi avec moi et ça a fini, je crois, par créer un des plus forts attachements que j’ai eus pour une émission télé ! Et il y a les Contes pour tous qui ont vraiment, sur le plan émotif, laissé une empreinte. J’étais fascinée de voir que des jeunes étaient aux commandes de leur destin et encore aujourd’hui, je les écoute tous une fois par an !

Quels sont tes plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

J’ai passé mon enfance à me relever en cachette quand ma mère me bordait. Sur la pointe des pieds, j’allais me cacher derrière le sofa du salon et j’écoutais Scoop (qui jouait à 21 heures, si mon souvenir est bon). Je ne sais pas ce que j’aimais le plus entre écouter des émissions pour adultes et braver l’interdit, mais je devais être pas mal bonne pour me cacher parce que je ne me rappelle pas d’avoir été pincée une seule fois !

Photo d’archives

Regardais-tu beaucoup la télé lorsque tu étais toute jeune ?

Je dirais « normalement ». Comme il n’y avait pas de tablette et qu’on avait un seul écran, c’était une activité de famille ou avec mon grand frère. Il est plus âgé de cinq ans que moi, alors on devait partager ! J’écoutais « ses » Cités d’or et lui « mon » Robin et Stella ou « mes » Intrépides ! C’est une tradition que j’ai longtemps essayé de perpétuer avec mes enfants, mais plus ils vieillissent, plus je réalise que je me bats contre mon époque et le trop grand nombre de tablettes qu’on possède.

Photo tirée de IMDB

Y a-t-il un personnage qui t’a influencée ?

Fanny du film Bach et Bottine. J’étais (et suis encore) bouleversée par cette petite orpheline. Elle me ressemblait à bien des égards, je crois, mais Fanny avait le guts de dire ce qu’elle pensait et restait forte et amoureuse de la vie malgré ses épreuves. Je l’admirais pour tout ça. Mahée Paiement et ce personnage ont servi de bougie d’allumage pour écrire ma série de livres Fanny Cloutier.

Y a-t-il un personnage que tu aurais aimé jouer pour les enfants ?

Je fais beaucoup de doublage, des voix d’enfants, et j’adore ça ! Ça reste l’un de mes petits rêves secrets de camper un personnage pour les enfants à la télévision ! Si j’avais une machine à remonter dans le temps, je voudrais pouvoir jouer dans la série Sol et Gobelet ou dans Cornemuse.

Quel univers voudrais-tu faire découvrir aux enfants ?

Sol et Gobelet avec Marc Favreau et Luc Durand. C’est un bijou de la télévision. Une œuvre ludique qui montre aux enfants à réfléchir sans être moralisatrice [...] J’ai beaucoup fait écouter Sol et Gobelet à ma fille Marguerite quand elle était petite et elle a tout de suite aimé ! Comme quoi les bonnes émissions peuvent traverser le temps !

Photo d'archives, Journal de Montréal

La seconde saison de la série Les cavaliers, écrite par Stéphanie Lapointe, est en tournage. Réalisés par Jason Roy Léveillée, les 13 prochains épisodes seront dévoilés en 2024 sur Unis TV et Club illico où la première saison est offerte.