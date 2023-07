Un merci et une suggestion

Merci pour avoir publié la lettre de la semi-catin que je suis, si je me bas sur ma façon de composer avec ma vie de femme de 58 ans. Vous avez qualifié le sujet de mon texte de « clivant » et je suis à 110 % d’accord. Je vais me permettre d’en ajouter une couche en vous disant que je milite aussi contre la précarité menstruelle. À ce titre, j’ai participé au rassemblement visant à souligner la Journée de la santé menstruelle qui s’est tenue le 28 mai dernier à la place d’Youville et j’en profite pour mentionner que peu de femmes y ont assisté, même s’il est reconnu qu’aussi naturelles soient-elles, les menstruations constituent un sujet qui dérange encore en 2023.

Martine Lacroix, artiste et militante

Heureusement qu’il existe des battantes comme vous pour faire évoluer les mentalités, lentement mais sûrement.