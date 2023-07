Une entreprise d’ici entre chez Foot Locker par la grande porte

En affaires, il faut savoir sauter sur les occasions quand elles se présentent. Pour Vinny Success, le fondateur de Success Clothing, une marque de vêtements inspirée de l’univers du skate, la chance s’est présentée à l’été 2022 quand il a reçu un appel de Foot Locker Canada.

Il a été pris d’un certain vertige quand il a su ce que voulait le géant des vêtements et chaussures de sport. «On m’a demandé de créer une nouvelle collection de vêtements sous la marque Success qui serait vendue dans tous les magasins de l’enseigne à travers le Canada. Cela représentait environ 20 000 morceaux à produire», raconte-t-il.

Le défi était à la fois logistique et financier. «J’ai fait une tournée des banques. Finalement, c’est la BDC et Investissement Québec qui m’ont offert le soutien financier pour assurer la croissance de mon entreprise», explique le jeune entrepreneur.

Ligues majeures

Un an plus tard, en juin dernier, la collection de vêtements Success, qui inclut t-shirts, coupe-vent et casquettes, entre autres, était officiellement lancée dans les magasins Foot Locker. «C’est comme faire son entrée dans les ligues majeures, s’exclame-t-il. En plus de Success, j’ai aussi créé des vêtements sous la marque Success Motorsport, qui s’inspire de la F1. Elle combine mes deux passions: le design et les voitures.»

Le succès ne s’est pas fait attendre pour ces deux marques, les seules made in Québec distribuées par Foot Locker à ce jour. «On me dit que les ventes sont au rendez-vous. Je travaille maintenant sur une deuxième collection pour l’automne. Foot Locker États-Unis serait aussi intéressé par mes vêtements. Cela représente plusieurs centaines de boutiques supplémentaires», se réjouit Vinny Success.

Sa clientèle cible? «Principalement les jeunes de 20 à 30 ans qui recherchent des vêtements mainstream», explique-t-il. L’association avec Foot Locker tombe à point alors que l'enseigne veut diversifier son portfolio avec des marques locales et se rapprocher des communautés ethniques, ajoute ce fils d’immigrants d’origine vietnamienne ayant fui la guerre dans les années 1970.

Photo Chantal Poirier

Un retour aux sources

Pour Success Clothing, fondée en 2008, il s’agit en quelque sorte d’une renaissance. La pandémie a porté un dur coup à l’entreprise, qui vendait ses créations dans plusieurs villes canadiennes de même qu’à New York, Paris et Tokyo.

Avec la fermeture des magasins à la grandeur de la planète, les commandes se sont taries. En manque de revenus, l’entrepreneur s’est lancé à fond dans la production de vêtements pour le marché corporatif avec Teezer, son autre entreprise qu’il a créée il y a une dizaine d’années. Si les affaires se sont mises à rouler fort, le côté design manquait à l’entrepreneur.

Diplômé en design graphique et en communications, c’est un peu par hasard qu’il en est venu à créer des vêtements, qu’il donnait à ses clients pour qui il montait des sites web. Ses créations ont ensuite été remarquées par une boutique du centre-ville de Montréal, puis les ventes se sont enchaînées jusqu’à ce que la crise sanitaire mette un frein à cet élan.

Aujourd’hui, il a décidé de signer un contrat d’exclusivité avec Foot Locker, qui compte quelque 4000 magasins à travers le monde. Il pourrait dessiner jusqu’à quatre collections par année pour le détaillant.

«Je n’ai pas de raison d’aller voir ailleurs. Foot Locker m’aide à faire grandir Success Clothing. C’est une question de loyauté et de confiance», dit-il.

Il ne délaisse pas pour autant Teezer, qui roule à plein régime. «Mon défi, c’est maintenant de gérer la croissance de mes deux entreprises», conclut-il.

Success Clothing