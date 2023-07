Voici qui a changé d’adresse dans le baseball majeur

À quelques heures de la date limite des transactions dans le baseball majeur, voici les principaux échanges qui sont survenus dans les derniers jours :

Scherzer passe aux Rangers

Samedi, les Rangers du Texas ont grandement amélioré leur rotation de partant en mettant la main sur le vétéran Max Scherzer. Pour ce faire, ils ont cédé le jeune joueur d’arrêt-court Luisangel Acuna, soit le frère de la vedette des Braves d’Atlanta Ronald Acuna fils. Celui qui évolue dans le AA en 2023 était considéré comme le troisième meilleur espoir de l’organisation des Rangers.

Pour revenir à Scherzer, le vétéran de 39 ans a maintenu un dossier de 9-4 et une moyenne de points mérités de 4,01 cette saison. Il a déjà remporté trois fois le trophée Cy Young et a été invité huit fois au Match des étoiles.

Vente de feu chez les White Sox

À Chicago, on peut se demander qui va lancer la balle chez les White Sox d’ici la fin de saison. Le club a échangé cinq artilleurs dans les derniers jours. Lucas Giolito et Reynaldo Lopez sont passés aux Angels de Los Angeles, Lance Lynn et Joe Kelly sont maintenant des membres des Dodgers de Los Angeles, tandis que Kendall Graveman est partie chez les Astros de Houston.

En retour de cette ribambelle de lanceurs, les White Sox ont obtenu plusieurs jeunes joueurs prometteurs.

Un releveur de qualité à Miami

Getty Images via AFP

En plus de Scherzer, les Mets ont échangé le releveur David Robertson aux Marlins de Miami. Le droitier de 38 ans a une moyenne de points mérités de 2,05 et a enregistré 14 sauvetages en 40 apparitions sur la butte cette année, et ce, avec une équipe qui perd plus souvent qu’elle ne gagne.

L’équipe floridienne a aussi obtenu le releveur Jorge Lopez des Twins du Minnesota en échange du lanceur Dylan Lopez.

De l’aide au bâton pour les Brewers

Getty Images via AFP

Coincés au 25e rang pour les points marqués, les Brewers de Milwaukee ont fait l’acquisition du frappeur ambidextre Carlos Santana. Le joueur de premier but a réussi 81 coups sûrs, dont 12 circuits, en 94 matchs avec les Pirates de Pittsburgh en 2023. Le club de la Pennsylvanie a reçu le jeune joueur d’avant-champ de 18 ans Jhonny Severino, qui se démarque par sa puissance au bâton dans la ligue des recrues.

Une cinquième équipe pour Syndergaard

Getty Images via AFP

Les Dodgers ont cédé le lanceur Noah Syndergaard et une compensation financière aux Guardians de Cleveland pour acquérir le joueur d’arrêt-court Amed Rosario. Ce dernier a maintenu une moyenne au bâton de ,265 en 94 parties, en plus de produire 40 points, de fouler la plaque 51 fois et de frapper trois circuits.

Syndergaard connait une saison très difficile, lui qui a précédemment porté les couleurs des Mets, des Phillies de Philadelphie et des Angels.

Les Dodgers ont aussi rapatrié Kiké Hernandez en envoyant les artilleurs Nick Robertson et Justin Hagenman aux les Red Sox de Boston.