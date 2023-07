Accident à Miami: Alexis Gagné de retour au Québec malgré une facture de 50 000$

Alexis Gagné ne s’attendait pas à ce qu’un simple voyage entre amis à Miami vire au drame. Une facture médicale de 50 000$ US et plusieurs os cassés plus tard, le jeune de 18 ans a été rapatrié à la maison et prend du mieux tranquillement.

L’évènement s’est produit dans la nuit du 19 au 20 juillet dernier.

«On ne sait pas grand-chose au sujet des détails puisqu’Alexis n’a aucun souvenir de l’accident», dit sa mère, Caroline Gagné, en entrevue.

Alexis, qui avait consommé une bière au condo où il restait avec ses amis, a fait une chute de plus de 10 mètres peu de temps après. Il serait tombé dans l’espace qui reliait deux ponts.

«Je tiens à dire qu’il n’y a aucun geste illégal qui a été commis», précise la mère du jeune de Baie-Comeau.

Alexis ayant été conduit en ambulance à l’hôpital floridien Memorial Regional, la facture de son transport, ajoutée aux soins, s’élève à plus de 50 000$.

Le problème? Les assurances que s’était procurées Alexis à l’aube du voyage refusent de payer puisque le jeune avait 0,05 mg d’alcool dans le sang, et ce, en sol américain.

«C’est un troisième choc qu’on a eu. On a eu le choc du téléphone qui venait du [médecin à Miami], puis le téléphone pour descendre à Miami parce qu’Alexis était dans un état critique. Finalement, le troisième appel [des assurances] pour dire qu’elles ne paieraient pas», affirme le père d’Alexis, Dany Gagné.

Les parents du jeune n’ont pas perdu de temps à la suite de l’appel des assurances: ils ont contacté le maire de leur ville qui, lui, a fait des démarches auprès de députés. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a finalement entrepris des démarches auprès de la compagnie d’assurances pour aider la famille découragée.

Alexis Gagné est de retour au bercail avec ses parents et reprend du mieux, lentement mais sûrement, à l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Caroline et Dany espèrent quant à eux des réponses positives des assurances dans les jours à venir.