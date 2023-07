Accident mortel dans un module gonflable en France: un père et sa fille emportés par des vents violents

Un père de 35 ans qui jouait dans un module gonflable avec sa fille de 3 ans et demi a perdu la vie dimanche dans un parc aquatique en France lorsque la structure aurait été emportée par des vents violents et projetée une cinquantaine de mètres plus loin.

«Comment un parc aquatique que l'on avait accepté sur le territoire communal pour apporter de la joie, du bonheur à des enfants a-t-il pu se transformer en un engin de mort qui a terrassé toute une famille? C'est ce que nous dira l'enquête en cours», a commenté, le cœur lourd, le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Alain Decanis, sur Facebook dimanche, selon ce qu’a rapporté France Info.

Dimanche, l’homme de 35 ans profitait d’une journée au parc aquatique Wonderland dans le sud de la France avec sa conjointe et sa fille de 3 ans et demi lorsque le module gonflable dans lequel il jouait avec cette dernière aurait été emporté par des vents soudains et violents.

Accident au parc Wonderland: le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume annonce la mort de l'un des blessés

La structure aurait été soulevée sur une cinquantaine de mètres avant de s’écraser, blessant gravement le duo pris à l’intérieur. Les deux victimes auraient été héliportées en état d’urgence jusqu’à Marseille, où le papa aurait succombé à ses blessures.

«J'espérais néanmoins un dénouement positif et c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris tard dans la soirée que le papa n'avait pas survécu. [...] Je tiens à présenter mes plus sincères condoléances à la maman présente sur les lieux, qui a fait preuve d'un courage remarquable», a poursuivi le maire.

De son côté, le parc aurait qualifié l’incident météorologique de «tornade inattendue dévastatrice» sur Facebook, en annonçant sa fermeture durant deux jours en solidarité aux victimes, selon le média français.

«Nous sommes dévastés», aurait-il conclu, selon France Info.