Arrestation d'un dangereux criminel à Québec: «C’est un psychopathe», dit son ex-conjointe

L’ex-conjointe du criminel armé recherché à travers le Canada a fui son domicile familial de Québec dans les derniers jours, convaincue qu’il voulait s’en prendre à elle pour avoir dénoncé un mariage qui serait incestueux.

• À lire aussi: Peine de 41 ans de prison: un criminel ontarien arrêté dans le Vieux-Québec

«Cet homme-là, c’est un psychopathe. [...] À chaque incarcération, il devenait de plus en plus fou...», affirme Dany Gagnon, qui a partagé la vie de Marc Gauthier à la fin des années 1990.

Arrêté à Québec dimanche, l’homme à la feuille de route bien remplie avait été libéré d’office en mars dernier, d’après Mme Gagnon.

Mais le quinquagénaire a été considéré en liberté illégale lorsqu’il a omis de se présenter à une maison de transition le 30 juin dernier.

«Quand on l’a appris, on a eu peur. Pour nous, la possibilité qu’il revienne à Québec était grande», explique la femme de 52 ans.

Ses doutes lui ont été confirmés vendredi dernier par la police de Québec, la forçant à quitter temporairement son logement par mesure de sécurité.

Mariage incestueux

Si Mme Gagnon craignait tant son ex-conjoint, c’est qu’elle a dénoncé au Service correctionnel Canada le fait que Marc Gauthier se serait marié avec sa propre fille, issue d’une autre union, alors qu’il était en prison.

Le mariage a pu avoir lieu en 2013 grâce à une déchéance de paternité, obtenue quelques mois plus tôt, selon des documents consultés par Le Journal, qui n'a cependant pu vérifier si une preuve d'ADN permet d'établir hors de tout doute le lien biologique.

Fournie par le SPVQ

«Il fallait que je dénonce ce délit dégueulasse, il y a eu des rapports sexuels entre les deux pendant qu’il était en dedans. J’espérais qu’il y ait une enquête pour qu’on reconnaisse ce crime-là», affirme Dany Gagnon.

Mis au courant de la situation et craignant que sa peine soit prolongée, Marc Gauthier l’aurait ensuite menacée, elle et sa famille.

Un sentiment de honte

Bien qu’il fût déjà en prison pour d’autres délits durant une bonne partie de leur relation, Dany Gagnon considérait son ex-conjoint comme une bonne personne à l’époque.

«Je me disais que j’allais être capable de le changer. Je me sentais aimée et protégée. Aujourd’hui, c’est de la honte que je ressens», confie-t-elle.

Quand elle a su que l’homme de 54 ans a été arrêté dimanche, Mme Gagnon a poussé un soupir de soulagement. Elle souhaite cette fois-ci qu’il reste en prison pour de bon.