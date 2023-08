Blocus pour empêcher les coupes forestières au nord du Lac-Saint-Jean

Un blocus a été érigé lundi matin au nord du Lac-Saint-Jean, au kilomètre 59 du chemin Domtar par le collectif Mash-kassi qui a pris action en bloquant la route aux travailleurs forestiers.

L'objectif est d'empêcher les coupes forestières sur son territoire. Les revendications se sont déroulées de manière pacifique.

Le collectif Mash-kassi souhaite que les travailleurs forestiers procèdent à la coupe du bois brûlé et tient à protéger son territoire afin qu’aucun arbre non-brûlé ne soit coupé à des fins lucratives.

Les entrepreneurs abondent aussi dans le même sens, mais avant de pouvoir procéder à la coupe du bois brûlé, ils doivent obtenir une autorisation du gouvernement provincial. Voilà des mois qu’ils attendent leur accord.

L’entrepreneur Robin Saint-Pierre soutient les revendications du collectif mais déplore que les travailleurs doivent en payer le prix.

«On trouve ça malheureux qu’ils bloquent l’accès aux travailleurs, ils ne s’en prennent pas vraiment aux bonnes personnes. C’est tout le temps le travailleur qui paie pour les autres. Ils devraient plus s’attaquer à M. Legault. Ça fait à peu près cinq semaines que je dis au gouvernement de se dépêcher de nous donner accès au bois brûlé. On est rendus là, les autochtones ne veulent plus qu’on bûche le bois vert», a mentionné Robin Saint-Pierre, propriétaire d’Excavation Gaétan Girard et de Forestier SGB.

Des entreprises menacées

Le temps presse puisque la situation de plusieurs entreprises forestières est précaire actuellement. Contraints de suspendre temporairement leurs opérations en raison des feux de forêt, voilà que les entreprises forestières doivent s’arrêter une deuxième fois en raison du blocus.

Les pertes financières sont importantes pour plusieurs, environ 180 000 $ par semaine pour Robin Saint-Pierre. Les travailleurs forestiers sont aussi impactés puisqu’ils n’ont pas pu travailler autant que prévu depuis le début de la saison.

M. St-Pierre craint que si la situation persiste, plusieurs entreprises forestières n’aient d’autre choix que de fermer leurs portes.

«On avait demandé de l’aide et on n’a pas eu aucun retour des deux paliers du gouvernement. C’est triste un peu parce qu’il y a des entreprises qui ne passeront pas au travers de cette crise-là. On sent la soupe chaude, oui les entrepreneurs ont redécollé mais ils ne seront pas capables de durer ça encore longtemps. Éventuellement, il y a des entreprises qui vont être obligées de fermer leur porte, d’arrêter leurs opérations parce que c’est trop lourd», a-t-il affirmé.

Malgré de nombreuses tentatives, les demandes d’entrevues auprès du Collectif Mash-kassi sont restées sans réponses.