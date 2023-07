Châteauguay fête en grand son 350e anniversaire!

La Ville de Châteauguay propose une programmation riche et diversifiée afin de souligner avec panache son 350e anniversaire : vous ne voudrez pas seulement y passer votre « dimanche au soir » et encore moins simplement vous y assoir les « pieds pendants au bout du quai »!

L’événement phare se tiendra les 18, 19 et 20 août prochains au parc du 350e CMP et mettra en vedette une série d’artistes de renom soit 2Frères, Roxane Bruneau, Les Trois Accords, Dumas et, cela va de soi, Michel Rivard.

Pour la grande finale, ce dernier sera accompagné de 11 musiciens et choristes pour offrir son seul concert extérieur de l'année, un spectacle conçu sur mesure pour la Ville.

Pour célébrer son 350e anniversaire, c’est la Ville de Châteauguay qui vous offre un cadeau : des veillées festives à seulement 20 $ par soir, ou 50 $ pour la série complète de six spectacles, qui se dérouleront sur trois soirs!

Festivités prolongées

La fête ne s’arrête toutefois pas à ce week-end précis, car la Ville propose une foule d’activités variées qui se tiendront jusqu’au 8 octobre.

La série Les Jeudis en musique se poursuit jusqu’au 31 août et Le Cabaret d’humour extérieur promet une soirée hilarante, le vendredi 4 août.

Joignez-vous à nous lors de La Grande fête familiale, le dimanche 20 août, ainsi que pour le visionnement d’un film sur l’eau, le vendredi 25 août, toujours un moment féérique !

Ne manquez pas non plus les projections multimédias sur la bibliothèque Raymond-Laberge, du 29 septembre au 8 octobre, ainsi que les Feux d'artifice du 350e qui auront lieu le vendredi 29 septembre. Tout cela, gratuitement!

L’Histoire au rendez-vous

De la cession de la Seigneurie de Châteauguay à Charles LeMoyne en 1673 à l’actuelle population dynamique de quelques 50 000 habitants qui la composent en 2023, la Ville de Châteauguay a toujours su se distinguer, en raison de sa situation géographique privilégiée, mais aussi de ses nombreux joyaux naturels et ses quartiers résidentiels paisibles.

La Maison LePailleur, musée et site historique de Châteauguay, présente par ailleurs une programmation axée sur le 350e. Une destination incontournable pour les amateurs d’histoire!

Que vous soyez un fier résident de la ville ou un visiteur, vous serez charmés par cette offre unique et, surtout, par cette programmation spéciale haute en couleur qui invite à célébrer ensemble ce chapitre remarquable de la Ville de Châteauguay! Bienvenue à tout le monde !

Tous les détails sont disponibles au chateauguay350.ca ou au facebook.com/Chateauguay.