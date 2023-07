Comment Barbie est devenue féministe

La scène se déroule dans une grande salle de réunion.

Nous sommes en 2021. Le grand patron de Mattel parle aux principaux vice-présidents de sa compagnie.

«Bonjour. Si je vous ai tous réunis ici, en présentiel et non en vidéoconférence, c’est parce que l’heure est grave. Les mères n’achètent plus de Barbie à leurs filles. Elles trouvent que c’est un jouet désuet, dépassé, qui véhicule des valeurs d’un autre temps.

Nos ventes ne cessent de chuter. Si on ne fait rien, on va devoir fermer boutique dans quatre ans.

Vous avez des idées pour relancer le produit?

— Pourquoi ne pas sortir une Barbie voilée? Ça ferait un tabac du tonnerre de Dieu! Regardez les panneaux publicitaires des grandes marques et les publications officielles des gouvernements: on voit toujours des femmes voilées! C’est la mode, en Occident, c’est perçu comme un signe d’ouverture, de diversité!

— Mais voyons, Danny, vous n’y pensez pas! Sortir une Barbie voilée alors que des Iraniennes risquent leur vie pour ne pas porter de voile! Que diraient nos féministes?

— Ahahahah! Mais elles s’en foutent, nos féministes, de ce qui passe en Iran, monsieur! Pourvu que les indications sur la boîte de la Barbie voilée soient écrites en utilisant l’écriture inclusive, le reste leur passe 20 000 pieds par-dessus la tête!

— Bonne idée! C’est noté! D’autres suggestions?

— Pourquoi Ken ne serait pas transgenre ou Drag Queen? On pourrait l’appeler Kennette! Elle pourrait devenir la blonde de Barbie! Ça serait tendance, ça, une Barbie lesbienne qui sort avec une trans!

— Et Barbie pourrait être une obèse morbide!

— Oui, c’est bon! Et elle pourrait continuer d’être astronaute, car l’important est de bien se sentir dans sa peau!

— Ouan... Mais ce n’est pas ça qui va faire bondir les ventes! Moi, ce que je veux, c’est que l’entreprise Mattel inc. devienne aussi importante culturellement que Marvel!

— J’ai une idée!

— Vas-y, John!

— Pourquoi on ne demanderait pas à une réalisatrice de tourner un film féministe mettant en vedette Barbie?»

Silence de mort dans la salle. Soudainement, tout le monde s’esclaffe.

«Voyons, personne ne va marcher! On va se couvrir de ridicule!

— Non, non, je parle d’une réalisatrice «indie» qui est populaire auprès des wokes! Une réalisatrice qui fait des films d’art que personne ne va voir, mais que tout le monde trouve cools!

— Et pourquoi une telle réalisatrice accepterait de tourner une infopub pour Mattel afin de nous aider à augmenter la vente de nos poupées?

— Parce qu’on lui dira que ça va lui permettre de transmettre son message à des millions de jeunes femmes à travers le monde!

— Mais, mais... Et si elle commence à dire n’importe quoi?

— Eh bien, tant mieux! Plus son message sera radical, plus il sera appuyé, plus Barbie deviendra populaire auprès des jeunes et plus on vendra de jouets! C’est le but de l’opération, non? Vous verrez: les jeunes femmes du monde entier s’habilleront en rose pour aller voir notre infopub!

Notre film sera aussi hot qu’Oppenheimer! Après le greenwashing, vive le pinkwashing!»