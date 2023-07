Kamala Harris et Tim Scott se démarquent sur la question de l’esclavage

Dans une nouvelle tentative peu subtile de javelliser l’histoire américaine, l’État de la Floride a introduit de nouvelles directives au sujet de l’enseignement de l’esclavage. Figurez-vous qu’on pourra maintenant y faire valoir les bénéfices de l’esclavage pour les esclaves eux-mêmes!

Évoquer une telle absurdité donne des haut-le-cœur et le gouverneur du Sunshine State a essuyé une volée de bois vert. Parmi ceux qui sont montés au créneau, la vice-présidente Kamala Harris et le sénateur républicain Tim Scott.

Harris plus déterminée et mordante

Le 1er mai dernier, j’évoquais les difficultés éprouvées par la vice-présidente. Celle qu’on entrevoyait comme successeure à Joe Biden est à la traîne dans les sondages.

Alors que Joe Biden prend sa défense et qu’il veut lui offrir l’opportunité de se retrouver plus souvent sous les projecteurs, Kamala Harris trouve dans le nouveau curriculum scolaire une cause qui l’interpelle directement.

La première femme noire à accéder à la vice-présidence n’a eu aucun mal à condamner l’État et Ron DeSantis. On l’a rarement vue aussi passionnée et incisive. Sa révolte était sincère, mais elle pourrait également lui être utile.

Kamala Harris est au sommet de sa forme lorsqu’elle ajoute la passion et la conviction à son arsenal. Il est trop tôt pour affirmer qu’elle peut se relancer, mais elle ne peut que gagner à démontrer la même fougue dans d’autres dossiers.

Tim Scott, la conscience du Parti républicain

«No silver lining in slavery (il n’y a pas de bons côtés à l’esclave)», s’est exclamé le sénateur et candidat à la présidentielle 2024 Tim Scott. Il y a peu, Scott ferraillait avec Barack Obama sur le sort réservé aux Noirs en 2023.

Cette fois, il n’a pas ménagé ses mots pour condamner l’État d’un rival qu’il dérange de plus en plus pour l’investiture républicaine.

Photo Getty Images via AFP

Longtemps seul dauphin envisagé pour la succession de Donald Trump, DeSantis semble en déroute et agacé par un adversaire menant une campagne généralement positive.

J’ai déjà fait référence à Tim Scott comme étant la conscience de sa formation politique sur la question raciale. Cette conscience vient de s’exprimer on ne peut plus clairement sur le caractère déshumanisant de l’esclavage: «What slavery was really about was separating families, about mutilating humans and even raping their wives. It was just devastating».

Contrairement à Harris, Tim Scott était déjà en légère progression avant la controverse et ses principaux adversaires le constataient. Il pourrait cependant lui aussi bénéficier de l’attention accrue qu’il vient d’obtenir.

Le problème de Scott est cependant différent de celui de la vice-présidente. Il est déjà un candidat acceptable pour les modérés et les indécis, il lui faut d’abord se démarquer dans sa propre formation.

Au sein du Parti républicain de 2023, une sortie sur le racisme et l’histoire des Noirs peut-elle contribuer à faire grimper votre cote? La réponse est moins évidente qu’il n’y paraît.