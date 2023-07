La Caisse vend pour 700 M$ d'actions de Couche-Tard

La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé lundi la vente d'un important bloc d'actions d'Alimentation Couche-Tard pour environ 700 millions $.

La transaction s'effectuera au prix de 64,69 $ par action, soit environ 3 % de moins que le cours de clôture de Couche-Tard vendredi. Le géant lavallois des stations-service et des dépanneurs rachètera les actions de la Caisse et les annulera.

Après la transaction, la Caisse détiendra une participation d'environ 4,3 % dans Couche-Tard, contre 5,4 % auparavant.

«Cette transaction est conforme à notre approche opportuniste en ce qui a trait à notre programme de rachat d'actions et à nos priorités plus larges en matière d'affectation du capital et représente une occasion distincte de créer de la valeur pour les actionnaires», a commenté le chef des finances de l'entreprise, Filipe Da Silva.

«La Caisse monétisera une partie de son investissement [dans Couche-Tard] afin de la réinjecter dans des entreprises du Québec, tout en demeurant l'un des principaux actionnaires de ce chef de file international avec une participation totalisant 2,8 milliards $», a indiqué Kim Thomassin, première vice-présidente de l'institution.

Le titre de Couche-Tard s'est apprécié de plus de 11 % depuis le début de 2023. La valeur boursière de l'entreprise dépassse les 65 milliards $.