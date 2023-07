Coupe du monde de soccer féminin: le Canada à 45 minutes d'être éliminé

L’équipe féminine du Canada est à 45 minutes d’être éliminée à la Coupe du monde de soccer, tirant de l’arrière 2 à 0 contre l’Australie.

Encore une fois, les Canadiennes ont connu un mauvais début de match en accordant un but dès la 9e minute. On est allé à la révision vidéo puisqu’on avait appelé un hors-jeu sur la séquence, mais le but de Hayley Raso était bien dans les règles.

Photo AFP

Lors de son dernier match contre l’Irlande, le Canada avait cédé dès la 4e minute.

Les Canadiennes ont joué de chance plus tard en première quand l’Australie a doublé la mise, mais une nouvelle révision vidéo a détecté un hors-jeu australien, ce qui a annulé le but de Mary Fowler à la 38e minute.

Une minute plus tard, Raso marquait son second du match en profitant d’une mauvaise couverture défensive canadienne sur un coup de pied de coin.

Les Canadiennes, qui sont championnes olympiques, n’ont besoin que d’un match nul pour obtenir leur place pour la phase éliminatoire.

Plus de détails à venir...