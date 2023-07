Les athlètes québécois pratiquement absents de ces compétitions de longue distance

ROBERVAL | Le Québec se trouve «dans un creux» de vague avec ses nageurs en eau libre spécialisés en longue distance et il faudra un «circuit intéressant» si on veut revoir un athlète d’ici triompher à la Traversée internationale du lac St-Jean ou à une autre épreuve du genre.

Les ultramarathons en eau libre attirent peu de Québécois. Comme l’an dernier, seulement deux représentants de la Belle Province ont tenté leur chance à l’épreuve de 32 kilomètres entre Péribonka et Roberval et aucun ne pouvait réellement prétendre à la victoire.

Les années où ils étaient nombreux à prendre le départ aux épreuves de longue distance et où ils pouvaient espérer chauffer les meilleurs au monde semblent bien loin.

Les belles années

Il faut dire qu’avec uniquement quatre événements au calendrier de l’Association mondiale de nage en eau libre, il est difficile d’intéresser les compétiteurs.

Avec huit traversées du lac Saint-Jean au compteur – toutes complétées –, Jean-François Roussy a vécu une période faste pour sa discipline dans les années 90. Son calendrier comptait une douzaine de courses réparties aux quatre coins du globe sur une année. Selon lui, il y a pas mal de travail à faire si on veut retrouver l’éclat d’antan.

«Au Québec, on avait Memphrémagog, le lac Saint-Jean et deux courses coup sur coup sur la côte est. C’était facile de s’embarquer dans un programme pour lequel tu embarquais sur un circuit mondial qui était coordonné. Tu ne t’entraînais pas 120 kilomètres par semaine pour faire une course. Et c’était compatible avec le circuit universitaire dans ce temps-là», rappelle M. Roussy, qui reste encore aujourd’hui un spectateur attentif du monde de la natation même s’il n’y est plus impliqué.

«Mais sans circuit intéressant pour se développer et sans encadrement, il sera difficile de relancer la machine. Ce n’est pas attirant pour les nageurs», croit-il.

L’ancien du club de natation du Rouge et Or de l’Université Laval trace un parallèle avec le joueur de tennis Félix Auger-Aliassime, dont les succès ont inspiré de nombreux jeunes québécois.

«À la base, celui qui m’a amené là-dedans indirectement sans le savoir, c’est Robert Lachance, en 83 [NDLR: il a gagné en 1982]. Il était un ami de ma sœur et je le connaissais bien. Ça a été un de mes plus grands conseillers. Donc, oui, l’élite amène la masse et l’élite sort de la masse par la suite. C’est comme un cercle perpétuel.»

Le rôle de leader de la Traversée

L’ex-nageur Marc-André Leclerc, qui agit aussi comme responsable des communications pour la Traversée, estime que le Québec est «dans un creux», mais il demeure convaincu que la relève a le potentiel pour briller d’ici quelques années.

«On a vu hier [vendredi] une excellente relève [au Marathon de la relève], des nageurs qui sont prêts. Tranquillement, on le sent qu’on est capable de revenir à ce que c’était avant.»

Il estime, à l’instar de Roussy, qu’il «faut rebâtir des circuits pour que les jeunes aient un intérêt à faire quelque chose.»

«C’est l’appât du gain, il faut que tu puisses gagner quelque chose, que tu puisses faire des courses», résume celui qui a pris le départ de la Traversée internationale du lac St-Jean de 2002 à 2007.

Selon lui, l’organisation de la Traversée doit jouer un rôle de leader pour amener les jeunes athlètes à s’intéresser à la discipline. «Il faut qu’on prenne les devants, il faut qu’on travaille avec les gens de la Fédération [de natation] et de la WOWSA [Association mondiale de nage en eau libre] pour faire en sorte de revenir avec un circuit intéressant.»