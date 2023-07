Lisa Marie Presley: sa villa mise en vente pour 4,6 M$

La maison de Lisa Marie Presley a été mise sur le marché pour 4,6 millions de dollars.

• À lire aussi: Les causes de la mort de Lisa Marie Presley dévoilées

• À lire aussi: La petite-fille de Priscilla Presley devient l’unique héritière de Lisa Marie Presley

• À lire aussi: Priscilla Presley ne parle plus à sa petite-fille depuis la contestation du testament de Lisa Marie Presley

La propriété de Calabasas, en Californie, où la seule enfant d'Elvis Presley a vécu jusqu'à sa mort, est en vente. Selon TMZ, la star a emménagé dans la maison en 2020 en tant que locataire mais avait prévu de l'acheter au propriétaire.

Après sa mort en janvier, l'agent immobilier Robb Friedman a considérablement rénové la demeure de six chambres et sept salles de bain, qui comprend également un cinéma, une cave à vin, une piscine et une vue sur le canyon.

Avant sa mort, Lisa Marie Presley résidait dans la maison avec son ex-mari Danny Keough et ses jumelles de 14 ans Harper et Finley, issus de sa relation avec son ex, Michael Lockwood. Quelques jours après son apparition aux Golden Globes 2023 en janvier, Lisa Marie a subi un arrêt cardiaque et a été transportée d'urgence à l'hôpital. Elle est décédée à l'âge de 54 ans.

Elle laisse dans le deuil sa mère Priscilla Presley, ses jumelles et sa fille de 34 ans, Riley Keough. Son fils Benjamin Keough s'est suicidé en 2020 à l'âge de 27 ans.