Météo au Québec: un début de semaine varié dans la province

Du soleil, des nuages, des risques d’averses et d’orages: lundi s’annonce imprévisible au Québec, même si le mercure restera stable, avec un temps agréable qui tournera autour des 20 degrés.

Les régions de la Capitale-Nationale, de l’Estrie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord seront visées par des risques d’orages dispersés. La température devrait se situer vers les 19 degrés pour ces secteurs, sauf pour celui de Québec qui augmentera à 22°C.

En ce qui concerne les autres régions, des risques de précipitations et une alternance de soleil et de nuages s’annoncent à l’horizon. Ces risques seront toutefois faibles, à 30%, pour certains secteurs comme l’Abitibi-Témiscamingue et l’Outaouais, et pourront monter à 40% pour Montréal et la Mauricie.

Les citoyens des Laurentides recevront des averses en matinée, avec la température la plus fraîche de la province -15 degrés - prévue au thermomètre.

Le plus grand risque de pluie sera quant à lui en Gaspésie avec 60% de probabilité, ainsi qu’un risque d’orage. Le mercure devrait tourner autour de 17°C.