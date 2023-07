Offrez-vous des vacances tout compris dans l’un de ces 4 hôtels de luxe

Avec son eau turquoise, ses plages de sable blanc et sa végétation luxuriante, les Caraïbes constituent le cadre idéal pour s’offrir des vacances tout inclus. Et pour une escapade inoubliable en couple ou entre amis, on se dirige dans l’un des quatre complexes de luxe signés TRS Hotels.

Faisant partie du groupe Palladium Hotel, les hôtels TRS se démarquent grâce à leur concept tout compris en bord de mer, offrant une expérience intime et personnalisée dans un cadre luxueux réservé aux adultes.

Chaque complexe comprend un hébergement entièrement composé de suites (dont certaines ont un accès direct à la piscine), de bungalows ou de lofts à deux étages. On y retrouve une belle offre de restauration à la carte, le Spa Zentropia qui est axé sur le bien-être, une plage privée et son club de plage d’inspiration Ibiza, ainsi que de la musique live en soirée, au réputé Cabaret & Restaurant Chic. De plus, les équipements à la fine pointe de la technologie offrent les meilleurs commodités et un service hors pair à toute la clientèle.

Les complexes TRS Hotels conviennent donc parfaitement aux mariages à destination ou aux lunes de miel romantiques, mais pas que... Ces hôtels de luxe sont aussi adaptés aux groupes d’amis ou encore aux couples en voyage!

Découvrez les 4 magnifiques complexes des hôtels TRS

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Crédit : Palladium Hotel Group

TRS Cap Cana Waterfront & Marina Hotel – Punta Cana

Cet hôtel-boutique de 115 suites modernes et spacieuses (chacune avec un balcon privé) est situé dans le quartier le plus prisé de Punta Cana. On y retrouve quatre délicieux restaurants à la carte, deux piscines, une plage privée et un club de plage. Il s’agit du cadre idéal pour des vacances reposantes.

Crédit : Palladium Hotel Group

TRS Turquesa Hotel – Punta Cana

Ici, vous avez le choix entre 372 suites modernes comprenant un bain à remous, ou des bungalows romantiques avec piscine privée. On complète l’expérience avec une plage privée et un club de plage, une piscine à débordement à trois niveaux et pour les gourmands, une large sélection de plats internationaux dans les quatre restaurants. On retrouve encore plus de choix aux trois hôtels Grand Palladium Hotels & Resorts adjacents, où les clients du TRS Turquesa bénéficient d’un accès gratuit à toutes les commodités et installations.

MEXIQUE

Crédit : Palladium Hotel Group

TRS Yucatan Hotel – Riviera Maya

Réservez l’une des 454 chambres parmi les suites modernes et les bungalows romantiques de cet hôtel situé sur la Riviera Maya, et prélassez-vous sur la plage privée ou dans la piscine d’eau salée à débordement. Les six restaurants à la carte proposent une large sélection de plats internationaux, et pour compléter, les clients ont accès à toutes les commodités et installations des trois hôtels Grand Palladium Hotels & Resorts voisins.

Crédit : Palladium Hotel Group

TRS Coral Hotel – Cancún

À quelques minutes en voiture de la zone hôtelière animée de Cancún, sur la Costa Mujeres, se trouve ce véritable havre de paix, classé Leading Hotel of the World. Ce nouvel hôtel exclusif de 469 suites juniors et lofts haut de gamme possède cinq restaurants à la carte. De plus, les clients ont un accès gratuit à tous les services et installations de l'hôtel voisin Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa voisin, ainsi qu'une réservation prioritaire dans les restaurants.

Transat est le transporteur officiel et exclusif des hôtels TRS. Le tour opérateur Transat vend les quatre complexes caribéens et ceci tout au long de l'année avec des vols à Cancún et à Punta Cana en direct de Montréal et de Québec.

Pour bonifier votre expérience de vol, cette marque phare du voyage de loisirs propose d’ailleurs d’adhérer à la Classe Club lors de votre réservation. Le surclassement permet d’obtenir des sièges spacieux et confortables, deux bagages enregistrés, un délicieux menu conçu exclusivement pour ces passagers, et des services prioritaires à l’aéroport. Un petit luxe qui fait toute la différence !

En choisissant les hôtels TRS, vous choisissez le luxe tout compris ! Rendez-vous dès maintenant sur le site de Transat pour réserver votre forfait dans l’un des quatre complexes de la chaîne hôtelière et profitez des joies des Caraïbes comme nulle part ailleurs.